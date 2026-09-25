El legado de los Juegos Suramericanos: Rosario suma 21.680 metros cuadrados de infraestructura deportiva para eventos internacionales

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejan una nueva infraestructura deportiva en Rosario, cuyo impacto también alcanzó a las empresas que participaron en las obras y a la actividad económica generada durante su ejecución. En toda la provincia se realizaron 21 intervenciones de infraestructura deportiva.

Durante una conferencia de prensa en la que estuvieron acompañados por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y el diputado provincial e integrante del Comité Organizador de los Juegos, Joaquín Blanco, representantes de Pirámide Construcciones, empresa que participó en la construcción del Centro Acuático; AC Ingeniería, a cargo del Invencible Rosario; y Depaoli y Troce Constructora, vinculada al Invencible Arena, analizaron el impulso que las obras de Santa Fe 2026 representaron para el sector privado y la economía provincial.

Las firmas integran el grupo de más de 400 empresas que participaron en la ejecución de obras y en la logística de los Juegos Suramericanos. El gobernador Maximiliano Pullaro las reconoció como “Creadores de Legado”.

El Centro Acuático, el Invencible Arena y el estadio multipropósito suman 21.680 metros cuadrados de infraestructura de primer nivel, apta para albergar eventos internacionales. Su construcción demandó una inversión cercana a los 37 millones de dólares, cifra que asciende a 50 millones si se incorporan las obras de urbanización realizadas en la ciudad. A través de estas empresas se generaron cerca de 2.000 puestos de trabajos, en las tres sedes.





Grandes desafíos

El representante de Depaoli y Troscé Constructora, Luis Trocé, se refirió a la construcción del Invencible Arena: “Somos una empresa que trabaja mucho en obra pública, pero esta fue un verdadero desafío por su envergadura y por los plazos. Se trata de una estructura enorme, compleja de fabricar, trasladar y montar”.

“Generó trabajo para una importante cantidad de personas, subcontratistas y especialistas, y significó para nuestra empresa una de las obras más relevantes del año. Pero, sobre todo, resulta satisfactorio inaugurarla y verla en funcionamiento, con una multitud de ciudadanos que la disfruta”, remarcó. Además, sostuvo que la obra permitió “mantener la estructura de la empresa y crecer durante este año”.

En el mismo sentido, el referente de AC Ingeniería, Andrés Cizaruk, afirmó que la construcción del estadio multipropósito “fue un gran desafío por los tiempos”. “Tuvimos un año para ejecutar una obra muy compleja, con muchas terminaciones y requerimientos específicos. Estamos acostumbrados a otro tipo de obras industriales, pero aquí aparecieron desafíos que se fueron resolviendo paso a paso”, explicó.

Cizaruk recordó que representantes de Odesur realizaron mediciones de la velocidad del viento para garantizar que las condiciones del recinto no afectaran competencias como el tenis de mesa. También estimó que en la obra intervinieron, de forma directa e indirecta, entre 300 y 500 personas.

“Fue muy importante porque la situación general de la obra privada es muy difícil. Esta inversión de la provincia les dio a muchos empresarios la posibilidad de sostenerse durante un año más”, señaló.

Por su parte, el jefe de obra de Pirámide Construcciones, Esteban Restovich, expresó su orgullo “a nivel personal y empresarial” por haber formado parte de los Juegos Suramericanos. “Disfrutamos el evento y, al mismo tiempo, trabajamos para que todo terminara de la mejor manera”, indicó.





Empresas santafesinas con calidad internacional

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó “la calidad de las empresas que tiene la provincia”. “Casi 2.000 trabajadores fueron empleados a través de estas empresas en Rosario, además de toda la cadena de valor que se generó con subcontrataciones a otras firmas, pymes y emprendedores”, sostuvo.

El ministro remarcó que las compañías debieron cumplir, en plazos muy exigentes, con obras de alto nivel y requerimientos internacionales. “También fue importante la vinculación de nuestras empresas con proveedores internacionales, porque muchos de los insumos necesarios no se producen en el país. Eso exigió planificación, y nuestras empresas estuvieron a la altura de las circunstancias”, afirmó.

“Hoy nuestros estadios están entre los mejores del país y cuentan con la última tecnología”, agregó Puccini.

Finalmente, el diputado provincial e integrante del Comité Organizador de los Juegos, Joaquín Blanco, afirmó que “Santa Fe y Rosario no van a ser las mismas después de los Juegos”.

“Cuando se apague la llama suramericana, quedará para la provincia y para la ciudad una infraestructura muy importante, pero también capital humano y la certeza de que podemos estar a la altura de los mejores eventos internacionales”, señaló.

Blanco consideró que esta experiencia constituye “un escalón más” hacia los Juegos Panamericanos Junior de 2029. “Hay una decisión política: queremos que Rosario sea la capital del olimpismo de la República Argentina. Y esa decisión la vamos a construir escalón por escalón”, concluyó.