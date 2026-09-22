Solicitud de paradero: Fernando José Holzinger

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre Fernando José Holzinger, de 47 años, quien habría sido visto por última vez en la ciudad de Santa Fe el pasado 21 de septiembre.

Según consta en la denuncia, Holzinger es oriundo de la ciudad de Santa Fe, tiene tez blanca, ojos color miel, contextura delgada, 1,73 metros de estatura y cabellos castaños oscuros con canas. Posee un tatuaje de un tribal sin terminar en el brazo izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, camiseta térmica negra, una camisa leñadora marrón y negra, gorro tejido de lana marrón y zapatillas náuticas claras.

En su búsqueda intervienen la comisaría 7ma. (URI) y la Fiscalía Regional I, a cargo del Dr. Marchi.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.

Ante cualquier dato, contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en Mendoza 3443 (Santa Fe) o en Santa Fe 1950, 1° piso, ala Dorrego (Rosario); al correo electrónico [email protected] y/o [email protected]; o a los teléfonos 3425357756, 0800-5553348 o 911.