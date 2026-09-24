Tragedia en Rafaela: choque entre un camión recolector y una moto, perdió la vida una mujer

Un grave accidente ocurrió este miercoles 23 de septiembre pasada las 22:00 horas en calle Tucuman al 500 donde un camión reloector de basura impactó con una moto 110cc donde circulaba una mujer y que a causa del siniestro perdió la vida.



En tanto, en el lugar se hicieron presente personal policial, dos ambulancias del SEIS, la GUR y de Protección Vial y Comunitaria, PDI y ademas funcionarios publicos, además se está investigando de que manera y como sucedió el accidente que dejó como saldo la muerte de Marcela Taboro de 35 años de edad.



