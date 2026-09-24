Tragedia en Rafaela: choque entre un camión recolector y una moto, perdió la vida una mujer

En las últimas horas se produjo un fatal accidente de transito en la ciudad.
Policiales24 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Un grave accidente ocurrió este miercoles 23 de septiembre pasada las 22:00 horas en calle Tucuman al 500 donde un camión reloector de basura impactó con una moto 110cc donde circulaba una mujer y que a causa del siniestro perdió la vida.

En tanto, en el lugar se hicieron presente personal policial, dos ambulancias del SEIS, la GUR y de Protección Vial y Comunitaria, PDI y ademas funcionarios publicos, además se está investigando de que manera y como sucedió el accidente que dejó como saldo la muerte de Marcela Taboro de 35 años de edad. 

 

Te puede interesar
preso (2)

Firmat: condenado a cuatro años de prisión por vender droga

Diario Primicia
Policiales21 de septiembre de 2026
La pena además se le impuso por una amenaza cometida con un arma de fuego. La sentencia fue dispuesta en un juicio abreviado en el que la fiscal Ana Belén Stampella representó al MPA. En el marco del mismo legajo penal la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) investiga a un joven menor de edad.
preso (2)

Condenaron a un exintendente de Ceres por delitos cometidos contra la administración pública

Diario Primicia
Policiales12 de septiembre de 2026
El ex secretario de Hacienda de su último período de gobierno, Lucas Sebastián Cañete, también fue condenado. Ambos recibieron inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de San Cristóbal. El MPA estuvo representado en el debate por el fiscal Guillermo Loyola, de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5.
preso-20220223-1317073

Sunchales: condenado a cuatro años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja

Diario Primicia
Policiales08 de septiembre de 2026
Se trata de Luis G. de 70 años, quien cometió los ilícitos en perjuicio de una mujer con discapacidad. La pena además se le impuso por haber tenido en su poder una escopeta calibre 16 sin la debida autorización legal. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Rafaela. La investigación fue llevada a cabo por la fiscal Gabriela Lema, mientras que la fiscal Favia Burella representó al MPA en el debate.
Lo más visto
preso (2)

Firmat: condenado a cuatro años de prisión por vender droga

Diario Primicia
Policiales21 de septiembre de 2026
La pena además se le impuso por una amenaza cometida con un arma de fuego. La sentencia fue dispuesta en un juicio abreviado en el que la fiscal Ana Belén Stampella representó al MPA. En el marco del mismo legajo penal la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) investiga a un joven menor de edad.
Boletín de noticias