Juegos Suramericanos: los Fan Fest reunieron multitudes este miércoles en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Más de 140 mil santafesinos disfrutaron este miércoles de las propuestas artísticas que se sucedieron en los Fan Fest de Santa Fe, Rosario y Rafaela, confirmando que estos espacios se convirtieron en punto de encuentro para vivir los Juegos Suramericanos en primera persona, ya sea luego de presenciar las competencias y ceremonias de premiación o para disfrutar los shows.

Desde temprano, en el Parque del Sur, en la capital provincial, hubo DJs, radios y artistas, como la licenciada Cecilia Ce. La jornada cerró con la presentación de Q'LoKura, ante 90 mil personas.

Las propuestas en los diferentes escenarios dispuestos en la ciudad de Rosario reunieron al Circo Lumiere, radios y streaming, DJs y música en vivo. El cierre de la jornada reunió a más de 20 mil personas en el escenario principal del Parque Independencia con los shows de Indios y Nuestro Romance.

En Rafaela, los escenarios dispuestos en el Microestadio y el Velódromo ofrecieron DJs y música en vivo, con el gran cierre de la noche a cargo de Coty Hernandez, que se presentó ante 30 mil personas.

Cada Fan Fest construyó, jornada tras jornada, una identidad propia, más allá de la programación artística, donde familias, jóvenes, vecinos, visitantes y personas vinculadas a los Juegos los convirtieron en un lugar para encontrarse, escuchar música, compartir una comida o simplemente pasar el rato.

La propuesta también permitió que cada ciudad le pusiera su sello a la celebración. Santa Fe, Rosario y Rafaela tuvieron escenarios diferentes, artistas diferentes y públicos diferentes, pero una misma idea: hacer de los Juegos una experiencia que también se vive fuera de las competencias.







Lo que sigue

Las propuestas artísticas en los Fan Fest continuarán este jueves desde la mañana para que los santafesinos puedan disfrutar del espíritu del evento deportivo. Los shows de cierre estarán a cargo de Caliope Family y Koino Yokan en Rosario; Indios, Coty Hernández y Fiesta Polenta, en Santa Fe; y Cumbia Brava y 4to Tiempo, en Rafaela.