Encuentro entre el Concejo y Sportivo, un club que contiene y abraza a más de 300 deportistas

Su presidenta Silvia Bravo comentó: “Me sentí muy apoyada por el Concejo Municipal, hablamos del actual trabajo de la comisión directiva y de los desafíos futuros que tenemos previstos”.
Locales14 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Luego de la asunción de la nueva comisión directiva del Club Sportivo Norte, los concejales de la ciudad decidieron realizar una visita institucional a la institución y dialogar con integrantes de la misma.

Silvia Bravo, su presidenta, encabezó el encuentro con los legisladores locales. En primera instancia dialogaron sobre los inicios, los primeros pasos que dieron en relación a las funciones y los desafíos futuros que tienen previstos.

Asimismo, la reunión contribuyó a actualizar la información vinculada a la cantidad de socios, las disciplinas que se practican, entre ellas: fútbol, voley, básquet, hockey y patín.

De igual manera, los miembros presentes ampliaron más detalles relacionados a los hechos de inseguridad que atravesaron en este último tiempo. Los concejales se comprometieron a reforzar el contacto con las fuerzas de seguridad municipales para intentar revertir estas situaciones.

Por otra parte, los representantes de Sportivo Norte anunciaron el trabajo social que realizan en la institución deportiva al brindar más de 300 meriendas a los deportistas que asisten al club.

Al finalizar la reunión, Mabel Fossatti, presidenta del órgano legislativo local, resumió: “Hemos propuesto algunos contactos con instituciones y áreas municipales para que continúen desarrollando de la mejor manera el trabajo que vienen realizando. Valoramos mucho la tarea que hacen y el rol social que tienen dentro de los barrios y de la comunidad”.

Por su parte, Silvia Bravo, máxima referente de la comisión directiva, agregó: “Me sentí muy bien, este es un gran desafío para mí. Esta actividad es sumamente social, es un club donde reúne a 300 personas para realizar distintas disciplinas”. 

En última instancia agregó: “Tenemos que poner mucha garra y muchas pilas, por eso necesitamos tener el apoyo del Concejo y del Municipio para poder contenerlos. Nosotros logramos consolidar una comisión que tiene ganas de trabajar, con gente que quiere apoyar y colaborar”.

Te puede interesar
Maria Paz Caruso - Rafaela Santa Fe

Dengue y Fenómeno “El Niño”: Caruso solicita un informe sobre el plan de prevención y la cobertura de vacunación en Rafaela

Diario Primicia
Locales10 de septiembre de 2026
A través de un pedido de informes impulsado por la concejal María Paz Caruso se requiere conocer el nivel de inmunización alcanzado en la ciudad, el stock de vacunas y el resguardo del personal municipal."La fisiopatología de la enfermedad evoluciona por brotes episódicos, hace algunos años no sucede en la provincia pero no debemos relajar los cuidados, y frente al fenómeno de El Niño debemos elevar las alarmas" declaró la edil.
Lo más visto
preso (2)

Condenaron a un exintendente de Ceres por delitos cometidos contra la administración pública

Diario Primicia
Policiales12 de septiembre de 2026
El ex secretario de Hacienda de su último período de gobierno, Lucas Sebastián Cañete, también fue condenado. Ambos recibieron inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de San Cristóbal. El MPA estuvo representado en el debate por el fiscal Guillermo Loyola, de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5.
Inauguracion Juegos Suramericanos 2026 - Rosario Santa Fe

Ante 250 mil personas, Santa Fe abrió sus Juegos Suramericanos con una gran fiesta de música y deporte

Diario Primicia
Provinciales13 de septiembre de 2026
La ceremonia inaugural reunió a las delegaciones de 15 países y convirtió al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, en el escenario de una celebración que combinó raíces santafesinas, deporte, música y emoción. Unas 250 mil personas asistieron a la fiesta, que fue seguida en vivo también por diferentes plataformas y transmisiones televisivas.
Boletín de noticias