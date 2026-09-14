Encuentro entre el Concejo y Sportivo, un club que contiene y abraza a más de 300 deportistas

Luego de la asunción de la nueva comisión directiva del Club Sportivo Norte, los concejales de la ciudad decidieron realizar una visita institucional a la institución y dialogar con integrantes de la misma.

Silvia Bravo, su presidenta, encabezó el encuentro con los legisladores locales. En primera instancia dialogaron sobre los inicios, los primeros pasos que dieron en relación a las funciones y los desafíos futuros que tienen previstos.

Asimismo, la reunión contribuyó a actualizar la información vinculada a la cantidad de socios, las disciplinas que se practican, entre ellas: fútbol, voley, básquet, hockey y patín.

De igual manera, los miembros presentes ampliaron más detalles relacionados a los hechos de inseguridad que atravesaron en este último tiempo. Los concejales se comprometieron a reforzar el contacto con las fuerzas de seguridad municipales para intentar revertir estas situaciones.

Por otra parte, los representantes de Sportivo Norte anunciaron el trabajo social que realizan en la institución deportiva al brindar más de 300 meriendas a los deportistas que asisten al club.

Al finalizar la reunión, Mabel Fossatti, presidenta del órgano legislativo local, resumió: “Hemos propuesto algunos contactos con instituciones y áreas municipales para que continúen desarrollando de la mejor manera el trabajo que vienen realizando. Valoramos mucho la tarea que hacen y el rol social que tienen dentro de los barrios y de la comunidad”.

Por su parte, Silvia Bravo, máxima referente de la comisión directiva, agregó: “Me sentí muy bien, este es un gran desafío para mí. Esta actividad es sumamente social, es un club donde reúne a 300 personas para realizar distintas disciplinas”.

En última instancia agregó: “Tenemos que poner mucha garra y muchas pilas, por eso necesitamos tener el apoyo del Concejo y del Municipio para poder contenerlos. Nosotros logramos consolidar una comisión que tiene ganas de trabajar, con gente que quiere apoyar y colaborar”.