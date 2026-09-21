Handball: Argentina y Paraguay protagonizaron una final inolvidable en Santa Fe

La definición del balonmano femenino tuvo todos los condimentos de una gran final en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Argentina y Paraguay igualaron 25-25 en el Invencible Santa Fe, en un partido intenso hasta el último segundo, y el resultado consagró al conjunto argentino como campeón. Chile obtuvo la medalla de bronce en un torneo que reunió a selecciones de gran nivel durante una semana de competencia.

Una final para saber sufrir

El partido tuvo la tensión que se esperaba de una definición. Paraguay necesitaba ganar para conseguir su clasificación a los Juegos Panamericanos y no dejó de pelear hasta el cierre. Argentina debió atravesar momentos complicados y terminó sosteniendo el empate que le permitió quedarse con el título.

“Sabíamos que iba a ser así. Lo planteamos en la previa, sabíamos que iba a ser un partido más parecido al de Chile que al de Uruguay. Había que saber sufrir, pasar por los malos momentos y atravesarlos”, explicó Mariano Muñoz, entrenador del seleccionado argentino.

“La verdad que las chicas hicieron un partido extraordinario. Sufrieron, sufrimos, en este deporte es así, hay que saber pasar eso y la verdad que lo logramos. Logramos el objetivo, que era el oro”, agregó.

Eugenia Mellano también destacó la exigencia de la competencia, que tuvo cinco partidos en cinco días. “Esperábamos que fuera un torneo complicado porque son cinco partidos en cinco días. Es mucha intensidad: un día pasa una cosa, al otro día te levantás y ya tenés que cambiar el chip para enfrentar a un equipo distinto”, contó.

La jugadora valoró además el nivel de los rivales que encontraron durante la semana. “Fue una semana intensa, con equipos que estuvieron a la altura, así que nada, más que merecida esta medalla”, sostuvo.

Paraguay no dejó de pelear

El seleccionado paraguayo llegó a la última jornada con la posibilidad de conseguir también el pasaje a los Panamericanos y salió a jugar la definición con esa necesidad. La igualdad mantuvo la tensión hasta el final y obligó a Argentina a sostenerse en un encuentro que nunca tuvo un desenlace sencillo.

“Sabíamos que Paraguay es un equipo que siempre insiste, insiste y nunca abandona, y va hasta el final. No estuvimos muy finas en los lanzamientos, pero lo importante es obtener el oro”, analizó Antonela Mena.

La jugadora también destacó el nivel general del campeonato y el aporte que significó para un plantel con varias integrantes jóvenes. “Para mí fue un torneazo, de mucho nivel, y a nosotras nos sumó un montón de experiencia a todo el equipo y sobre todo a las más jóvenes”, señaló.

El oro y la mirada puesta en los Panamericanos

El título tuvo un premio adicional: la clasificación a los próximos Juegos Panamericanos. Para el seleccionado, la conquista en Santa Fe se convirtió así en un nuevo punto de partida dentro del proceso que viene desarrollando el balonmano femenino.

“Una ya está mirando para adelante. El equipo está mirando para adelante, los entrenadores están mirando para adelante y cada cosa que hacemos es para llevar a la Argentina un poquito más alto en el torneo que sea”, aseguró Mellano.

Muñoz destacó el valor del resultado dentro de un trabajo que, según explicó, busca construir una identidad para las distintas categorías del balonmano femenino argentino.

“Venimos trabajando hace dos años en construir una identidad para nuestro handball femenino. Lo estamos consiguiendo con la selección adulta, nuestra selección junior, nuestra selección juvenil en estos últimos mundiales y ahora con la selección local”, explicó.

Para el entrenador, el título también funciona como un impulso para las generaciones que vienen. “Necesitamos el logro, necesitamos el resultado para que nos acompañe, nos refuerce y nos dé energía de cara a lo que nos quita el sueño, que es lo que viene en un año”, señaló.

Un Invencible Santa Fe que empujó hasta el final

La final tuvo además un protagonista fuera de la cancha: el público. El Invencible Santa Fe recibió durante toda la semana una multitud que acompañó cada presentación del seleccionado y convirtió los partidos en jornadas con clima de cancha de fútbol.

Para Mellano, el impacto fue especial por su vínculo con el interior del país. “Como alguien del interior sé que hay mucho más handball en toda la Argentina. Por ahí uno siempre ve los de Buenos Aires porque son los que tienen más transmisión, pero en el resto del país también es un deporte que se quiere mucho, que hay un montón de aguante”, destacó.

“Me parece re lindo poder llegar al interior y que toda la gente tenga la posibilidad de ver un buen handball y ojalá que se siga dando”, agregó.

Mena también elogió la sede en la que se disputó el torneo y el acompañamiento recibido. “Lo comentamos siempre con las chicas y ahora que nos cruzamos con los chicos y nos preguntaron sobre la cancha, les dijimos que es internacional, de primer nivel. No se puede pedir más porque es excelente”, sostuvo.

Muñoz, por su parte, resaltó especialmente la convocatoria. “Cuando es en tu casa, cuando es con tu gente, se te pone la piel de gallina 50 veces por partido”, contó.

“Que vengan un miércoles a la tarde, día laboral, y llenen la cancha; un jueves, toda la semana nos acompañaron. Para nosotros es increíble. Cuando más necesitábamos, siempre estuvieron ahí”, agregó.

Un mensaje para quienes recién empiezan

Después de una semana de competencia y con la medalla de oro ya asegurada, Mena aprovechó para dirigirse a los chicos y chicas que se acercaron al Invencible Santa Fe. “Que se animen siempre, que nunca pierdan el entusiasmo y que siempre luchen por sus sueños”, fue su mensaje.

Así, el balonmano femenino cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una final que tuvo emoción hasta el último segundo, un estadio colmado y un resultado que abrió la puerta al próximo gran desafío continental.

El podio del balonmano femenino

Argentina obtuvo la medalla de oro tras igualar 25-25 ante Paraguay en la final. El seleccionado paraguayo se quedó con la plata, mientras que Chile completó el podio con la medalla de bronce.