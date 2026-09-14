Juegos Suramericanos: cómo ingresar a las sedes, escenarios deportivos y Fan Fest

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya están en marcha y, con el comienzo de las competencias y las actividades culturales, también crece el movimiento de público en las distintas sedes. Para quienes quieran acercarse a vivir los Juegos, es importante tener en cuenta cómo funcionan los accesos a los escenarios deportivos y a los Fan Fest.

La entrada a las propuestas continúa siendo gratuita, aunque para ingresar es necesario contar con un código QR. El mismo sistema permite acceder tanto a las competencias deportivas como a los Fan Fest de Santa Fe, Rosario y Rafaela, siempre sujeto a la capacidad disponible en cada espacio.

Un QR para cada día

El código se obtiene de manera gratuita a través de fanfest.santafe2026.ar y debe generarse para cada jornada a la que se quiera asistir. Al momento del ingreso, el público deberá presentar el QR correspondiente a ese día.

El código es válido para las distintas propuestas de los Juegos: permite asistir a cualquier competencia deportiva y también ingresar a los Fan Fest, que reúnen espectáculos musicales, gastronomía, actividades recreativas y propuestas para toda la familia.

Además, quienes quieran asegurar un lugar en las competencias deportivas pueden adquirir tickets a través de entradas.santafe2026.ar, con un valor de $10.000. Lo recaudado será destinado a CILSA, los excombatientes de Malvinas y Cáritas.

Antes de salir, consultar los horarios

Quienes tengan previsto asistir a una competencia o a alguna de las actividades de los Fan Fest deberán consultar previamente los horarios y la programación correspondiente. Durante el desarrollo de cada jornada pueden producirse modificaciones por cuestiones climáticas o vinculadas a la organización del evento, por lo que se recomienda revisar la información oficial antes de trasladarse.

Los accesos y propuestas se distribuyen entre las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela, tanto en los escenarios deportivos de los Juegos como en los cinco espacios destinados a los Fan Fest.