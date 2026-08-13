Santa Fe impulsa un nuevo registro para fortalecer la producción agropecuaria bajo riego

Con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector agroproductivo y facilitar el acceso a beneficios fiscales para quienes producen bajo riego, el Gobierno de Santa Fe, a través de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Obras Públicas, creó el Padrón de Actividades Agroproductivas bajo Riego (PAAR).

La nueva herramienta establece un mecanismo ágil, uniforme y digital para acreditar la condición de productor bajo riego ante las distribuidoras del servicio eléctrico y acceder al tratamiento tributario diferencial previsto por el artículo N°189 de la Ley Nacional N.º 27.802 para la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, explicó que “Nación estableció un beneficio clave, una alícuota diferencial de IVA para la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego agroindustrial, una medida que tendrá un impacto económico significativo para los productores santafesinos”. “En la provincia, -puntualizó- definimos que la aplicación del beneficio estará a cargo de quien preste el servicio eléctrico en cada jurisdicción, ya sea la EPE o la cooperativa eléctrica correspondiente. Para ello y por impulso del gobernador Maximiliano Pullaro destrabamos los obstáculos y nos pusimos a trabajar y a articular junto al Ministerio de Obras Públicas”.

“En Santa Fe, la Ley de Aguas Nº 13.740 exige que para ser regante hay que inscribirse, tener permisos de uso productivo y, en muchos casos, realizar obras de infraestructura. Hasta ahora, muy pocos productores cumplían con esos requisitos, entonces debimos armar toda una normativa específica, ninguna gestión se ocupó desde 2017, cuando fue creada la ley. Así fue como desarrollamos el PAAR, para que el beneficio nacional se aplique efectivamente en Santa Fe y los regantes tengan forma sencilla para regularizar su situación. Será un mecanismo ágil y transparente que facilitará la inscripción y garantizará que los productores puedan acceder al beneficio tributario”, agregó.

Requisitos de inscripción al PAAR

La inscripción en el PAAR se iniciará a través de plataforma virtual en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, mediante un formulario único con carácter de declaración jurada.

La misma deberá incluir:

a) Identificación del solicitante -nombre o razón social y C.U.I.T./C.U.I.L.

b) Legitimación sobre el inmueble en el que se emplaza el sistema de riego, mediante título de propiedad, contrato de arrendamiento o aparcería, comodato, constancia de posesión u otro instrumento idóneo.

c) Identificación del suministro eléctrico afectado al riego, número de cuenta o de medidor y entidad prestadora.

d) Individualización del permiso o concesión de uso de agua otorgado en el marco de la Ley N° 13740, con indicación del número de expediente o resolución, si lo tuviere, o, en su caso, sobre el inicio del trámite correspondiente.

e) Toda otra información técnica o administrativa que resulte pertinente.

Asimismo, esta inscripción podrá ser:

•⁠ ⁠Plena: cuando el solicitante cuente con permiso o concesión de uso de agua vigente conforme Ley N°13.740. Tendrá una vigencia de tres (3) años y podrá renovarse -a pedido de parte- mediante trámite simplificado, previa verificación de la subsistencia de las condiciones que determinaron su otorgamiento.

•⁠ ⁠En Regularización: cuando el solicitante no cuente con los extremos previstos en el inciso a), pero manifieste, con carácter de declaración jurada, el inicio de uno o más trámites pertinentes ante el Ministerio de Obras Públicas o en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Tendrá una vigencia de un (1) año, quedando su renovación sujeta a pedido de parte y al avance efectivo del o de los trámites.

En caso de denegarse el reempadronamiento, deberá ser fundado y por acto administrativo válido. Vencidos los plazos fijados, y ante la falta de reempadronamiento por cualquier causa, el Ministerio de Desarrollo Productivo notificará tal circunstancia a la entidad distribuidora de energía correspondiente y al Ministerio de Obras Públicas.

Inscripción al PAAR, 100 % online

Los productores bajo riego pueden inscribirse en el Padrón de Actividades Agroproductivas bajo Riego (PAAR) y acceder a la alícuota diferencial de IVA en el servicio eléctrico destinado al riego en el siguiente link:

https://www.santafe.gob.ar/gestionesciudadanas/tramite/6a75c55a9b5d6d0578e1eceb.