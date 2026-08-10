Los esports se preparan para los XIII Juegos Suramericanos con una gran jornada en Rosario

Los esports ya comenzaron a transitar su camino hacia los XIII Juegos Suramericanos. El viernes 14 de agosto, la L2 Arena (en Córdoba y Cafferata) de Rosario será sede del Invencible Gaming Fest – Camino a Santa Fe 2026, una jornada que reunirá competencia, tecnología, entretenimiento y experiencias para toda la comunidad gamer. El cierre será con un show de Lit Killah.

Durante el evento se desarrollarán las finales y definiciones nacionales de EA SPORTS FC 26 y Assetto Corsa, correspondientes al Sim Racing, que definirán a los representantes argentinos que avanzarán rumbo a los Juegos Suramericanos 2026.

La competencia tendrá además un capítulo especial con un showmatch profesional de VALORANT, protagonizado por 9z Globant y Shinden, que permitirá al público disfrutar en vivo de una exhibición con equipos referentes de la escena competitiva.

El gaming también estará presente a través de distintas experiencias abiertas al público, con simuladores, consolas y actividades interactivas. En el exterior de la L2 Arena habrá además activaciones, propuestas gastronómicas y una pantalla para acompañar la jornada.

Durante la primera parte del evento, las escuelas podrán participar de actividades y recorridos especialmente pensados para acercar a los estudiantes al universo de los esports, la tecnología y las nuevas formas de competencia.

El cierre estará a cargo de Lit Killah, en una propuesta que combinará música, gaming y entretenimiento para completar una jornada abierta a público general y familias.

El Invencible Gaming Fest – Camino a Santa Fe 2026 será transmitido en vivo y tendrá entrada libre y gratuita. La propuesta forma parte del camino competitivo hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que incluirán a los esports dentro de su programación.

Toda la información sobre las competencias y el camino clasificatorio puede consultarse en esports.santafe2026.ar y a través de las cuentas oficiales @suramericanosesports y @suramericanos2026.