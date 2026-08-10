Los esports se preparan para los XIII Juegos Suramericanos con una gran jornada en Rosario

El viernes, la L2 Arena será escenario de las definiciones nacionales de EA SPORTS FC 26 y Assetto Corsa, un showmatch de VALORANT entre 9z Globant y Shinden, experiencias gaming y un cierre musical con Lit Killah.
10 de agosto de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Los esports ya comenzaron a transitar su camino hacia los XIII Juegos Suramericanos. El viernes 14 de agosto, la L2 Arena (en Córdoba y Cafferata) de Rosario será sede del Invencible Gaming Fest – Camino a Santa Fe 2026, una jornada que reunirá competencia, tecnología, entretenimiento y experiencias para toda la comunidad gamer. El cierre será con un show de Lit Killah.

Durante el evento se desarrollarán las finales y definiciones nacionales de EA SPORTS FC 26 y Assetto Corsa, correspondientes al Sim Racing, que definirán a los representantes argentinos que avanzarán rumbo a los Juegos Suramericanos 2026.

La competencia tendrá además un capítulo especial con un showmatch profesional de VALORANT, protagonizado por 9z Globant y Shinden, que permitirá al público disfrutar en vivo de una exhibición con equipos referentes de la escena competitiva.

El gaming también estará presente a través de distintas experiencias abiertas al público, con simuladores, consolas y actividades interactivas. En el exterior de la L2 Arena habrá además activaciones, propuestas gastronómicas y una pantalla para acompañar la jornada.

Durante la primera parte del evento, las escuelas podrán participar de actividades y recorridos especialmente pensados para acercar a los estudiantes al universo de los esports, la tecnología y las nuevas formas de competencia.

El cierre estará a cargo de Lit Killah, en una propuesta que combinará música, gaming y entretenimiento para completar una jornada abierta a público general y familias.

El Invencible Gaming Fest – Camino a Santa Fe 2026 será transmitido en vivo y tendrá entrada libre y gratuita. La propuesta forma parte del camino competitivo hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que incluirán a los esports dentro de su programación.

Toda la información sobre las competencias y el camino clasificatorio puede consultarse en esports.santafe2026.ar y a través de las cuentas oficiales @suramericanosesports y @suramericanos2026.

Lo más visto
unnamed (8)

Santa Fe llevó a Nación una propuesta para aliviar el impacto tarifario sobre la industria junto a la Región Centro

Diario Primicia
Provinciales07 de agosto de 2026
El ministro Gustavo Puccini participó de una reunión con autoridades nacionales de Energía, junto a sus pares de Córdoba y Entre Ríos. Las provincias expusieron el impacto de los cargos estacionales sobre el sector productivo y propusieron un esquema de diferimiento de pagos para los meses de mayor consumo, sin requerir subsidios.
Handball

Juegos Suramericanos 2026: Los mejores del handball lucharán por conquistar lo más alto del podio

Diario Primicia
Primicia Deportiva07 de agosto de 2026
Las selecciones argentinas, “Los Gladiadores” y “La Garra”, y los representantes de otras 14 Naciones competirán por las medallas en septiembre. Durante 10 días la disciplina se adueñará del recinto que construye la Provincia en el polo deportivo de la ciudad de Santa Fe, una de las tantas obras que perdurará para el desarrollo deportivo de las próximas generaciones.
unnamed (13)

Rosario: golpe policial con el secuestro de más de 5 kilos de marihuana y más de 1 kilo de cocaína en operativo en zona sur de la ciudad

Diario Primicia
Policiales10 de agosto de 2026
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Acción Táctica (PAT) en la zona de Belgrano al 5000. Allí divisaron a un sospechoso que arrojó dos bolsas a una casa en construcción. Luego la Policía de Investigaciones (PDI) determinó que eran panes y material fraccionado por 5,110 kg de presunta marihuana; y 1,230 kg de presunta cocaína.
allanamientos en Rafaela

Rafaela: cinco detenidos en allanamientos por microtráfico

Diario Primicia
Policiales10 de agosto de 2026
Los procedimientos fueron realizados por la Policía de Investigaciones en el marco de causas vinculadas al narcomenudeo y la tenencia ilegal de armas. Se secuestraron casi 300 gramos de cocaína, marihuana, tres armas de fuego, municiones y alrededor de 1,6 millones de pesos en efectivo.
Allanamientos Frontera

Allanamientos en Frontera: dos detenidos y secuestro de cocaína

Diario Primicia
Policiales10 de agosto de 2026
Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Microtráfico de la PDI Región 5, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes. Se secuestraron 86 dosis de cocaína, con un peso aproximado de 67,7 gramos, además de elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.
Boletín de noticias