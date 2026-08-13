Villa Minetti: condenado a cuatro años por vender drogas

La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de Tostado. La fiscal que tuvo a cargo la investigación es Shirli Tomasso.
Provinciales13 de agosto de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Dos hombres fueron condenados a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por haber vendido drogas al menudeo en Villa Minetti (departamento Nueve de Julio). Tienen 23 y 28 años y son identificados como Ramón Ernesto Rodríguez y Juan Cruz Calderón, respectivamente.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales de Tostado.

En tanto, la fiscal Shirli Tomasso realizó la investigación que permitió llegar a las condenas.

La investigación se encuadra en los Objetivos Priorizados del MPA en su Plan de Persecución Penal.

Estupefacientes

La fiscal señaló que “el martes 23 de diciembre del año pasado, aproximadamente a las 20:00, los condenados llevaron estupefacientes en una mochila mientras transitaban por la ruta provincial número 292, en la zona del acceso oeste a Villa Minetti”.

“Con el objetivo de venderlos a terceros, Rodríguez y Calderón tenían en su poder una bolsa con cogollos de marihuana que en total pesaban 323 gramos y otro envoltorio con 133,9 gramos de cocaína”, especificó Tomasso.

Pistola

La funcionaria del MPA sostuvo que “Rodríguez también fue condenado porque en el marco de una requisa realizada en su domicilio se le secuestró una pistola semiautomática calibre 22”. En tal sentido, remarcó que “no estaba inscripto como legítimo usuario en ninguna categoría y carecía de la documentación correspondiente al arma que tenía en su poder”.

Abreviado

Rodríguez y Calderón fueron condenados como coautores de tenencia de estupefacientes para su comercialización. A su vez, al hombre de 23 años además se le impuso la pena por la autoría de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

Los condenados reconocieron su responsabilidad penal y aceptaron las calificaciones legales seleccionadas por la Fiscalía, las penas a cuatro años de prisión y la decisión de realizar un juicio abreviado.

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