En Santa Fe, privados que apoyen proyectos culturales pagarán menos impuestos

El Gobierno de Santa Fe presentó la primera convocatoria del Régimen de Promoción Cultural, una nueva herramienta destinada a fortalecer el desarrollo, la preservación y la producción cultural en todo el territorio provincial mediante la articulación entre el sector público y el privado.

La presentación estuvo encabezada por el secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, y la ministra de Cultura, Susana Rueda. El régimen, creado por la Ley Nº 14.325, permitirá vincular proyectos culturales con personas y empresas interesadas en financiarlos, que podrán computar sus aportes como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El registro se habilitará formalmente el 15 de agosto, tanto para beneficiarios como para aportantes, y la inscripción se realizará de manera íntegramente digital a través del sitio web del Ministerio de Cultura de la Provincia.

Las iniciativas podrán presentarse dentro de tres ejes: Infraestructura y Patrimonio Cultural; Programación de Eventos Culturales y/o Producción de Bienes Culturales; y Nuevas Tecnologías e Innovación Cultural. La evaluación y calificación estará a cargo del Consejo de Promoción Cultural, que también tendrá entre sus funciones facilitar la vinculación entre los proyectos seleccionados y los potenciales aportantes.

Una herramienta construida a partir del consenso

Durante la presentación, Cándido destacó el proceso que permitió convertir la iniciativa en ley. “Termina un camino porque desde 2002 se presentan iniciativas, en diferentes formatos y desde distintos partidos políticos, tendientes a sancionar regímenes de promoción cultural o de mecenazgo. Esta es la primera vez que se logra un consenso que permite convertirlo en ley”, señaló.

El secretario general explicó que la iniciativa surgió de la articulación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. “Se logró un consenso entre la propuesta del Poder Legislativo y las posibilidades del Poder Ejecutivo que nos permitió poner en marcha esta ley. Santa Fe será el tercer distrito de la Argentina en implementar un régimen de estas características”, afirmó.

Asimismo, indicó que el Consejo de Promoción Cultural se constituyó en abril y destacó que la primera convocatoria busca potenciar la cooperación público-privada. “Tratamos de incentivar la inversión privada, pero también desde el Estado ponemos lo que está a nuestro alcance mediante beneficios impositivos para quienes decidan hacer un aporte destinado a la defensa, promoción y preservación del patrimonio cultural de nuestra provincia”, explicó.







Rueda: “Transformar la ley en una herramienta propia”

Por su parte, Susana Rueda agradeció la participación de representantes de distintos sectores y colectivos culturales y destacó la importancia de que el nuevo régimen pueda ser apropiado por quienes desarrollan proyectos en toda la provincia.

“Es importante que todos puedan conocer la ley y transformarla en una herramienta propia para la ejecución de esos sueños que están gestándose desde hace mucho tiempo”, afirmó la ministra.

Rueda sostuvo además que el Régimen de Promoción Cultural se inscribe en la decisión del Gobierno provincial de fortalecer las políticas públicas destinadas al sector. “La instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro es sostener esas banderas en alto, facilitar herramientas para que esto suceda y trabajar de manera conjunta con la Legislatura”, señaló.

La cultura como vehículo de desarrollo

El decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Alejandro Vila, valoró la puesta en marcha del régimen y planteó que quienes forman parte de la iniciativa tienen “la responsabilidad de que se constituya en una herramienta fundamental para la promoción cultural en la provincia de Santa Fe”.

En tanto, el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas, destacó que el acceso a la cultura “forma parte del ADN” de la ciudad y de la provincia. “Las ciudades son más seguras no solamente porque hay más policías en las calles, sino también porque hay acceso a la cultura, a la educación y a la posibilidad de soñar”, expresó.

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, destacó el trabajo legislativo que permitió avanzar con la norma y recordó que quienes financien proyectos culturales podrán acceder al beneficio impositivo previsto por la ley. “Es un régimen en el que ganamos todos: gana quien recibe, gana quien aporta y gana la sociedad, en la que la cultura se hace más cotidiana y dialogada”, concluyó.