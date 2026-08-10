En una semana hubo 37 allanamientos y 26 detenidos por microtráfico y abuso de armas en los departamentos La Capital, Las Colonias y San Justo

El subsecretario de Investigación Criminal de la Provincia, Rolando Galfrascoli, brindó detalles este lunes sobre una serie de operativos realizados durante la última semana y el fin de semana en los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias y San Justo. Los procedimientos dejaron como saldo 26 personas detenidas tras 37 allanamientos y el secuestro de 15 armas de fuego, 554 municiones, 35 teléfonos celulares, más de 1,1 kilos de cocaína -equivalentes a unas 2.000 dosis-, 150 gramos de marihuana, cuatro vehículos y más de 3,2 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario señaló que “estamos llevando adelante un Plan de Seguridad y un plan de persecución penal que están dando los resultados que buscamos”, aunque advirtió que “nunca va a ser suficiente y seguramente siempre va a haber mucho más para hacer”. En ese marco, valoró el trabajo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para “devolverles la paz a los santafesinos y sacar de circulación a los delincuentes violentos”.

Galfrascoli destacó especialmente los procedimientos realizados el sábado en barrio Barranquitas, en la ciudad de Santa Fe, donde se produjo uno de los principales hallazgos de la serie de operativos. “Es impresionante e importante, y muestra a las claras lo que siempre sostenemos: la política de persecución a los criminales violentos tiene que eliminar el microtráfico como economía delictiva directamente ligada a la violencia altamente lesiva y, al mismo tiempo, retirar las armas de fuego que circulan en Santa Fe”, sostuvo.

La investigación

La investigación se inició a partir de un episodio de violencia doméstica y avanzó sobre delitos de abuso de armas, amenazas calificadas y violencia de género. Según explicó el subsecretario, las tareas investigativas permitieron determinar que el hecho podía estar relacionado con una estructura delictiva de mayor complejidad.

“Pudimos dar cuenta de una organización criminal”, afirmó Galfrascoli. En uno de los domicilios fueron encontradas 12 armas de fuego, “todas a nombre de una sola persona que forma parte de un clan familiar con antecedentes penales”. Y remarcó: “Es un arsenal dispuesto para cometer delitos”.

Entre los elementos secuestrados había pistolas calibre 9 milímetros, revólveres, escopetas y una importante cantidad de municiones.

“Esto no fue una casualidad. A partir de un hecho violento doméstico se investigó, teníamos el dato y lo secuestrado confirmó la información con la que contábamos”, explicó. Además, aclaró que no se trataría de armas robadas o sustraídas a fuerzas de seguridad, sino de elementos registrados formalmente a nombre de una persona.

Ante esta situación, Galfrascoli reclamó a las autoridades nacionales que “fortalezcan y profundicen el control sobre las licencias que se otorgan para que una persona pueda comprar un arma de fuego”.

“Un procedimiento histórico” en San Jerónimo Norte

El subsecretario de Investigación Criminal también se refirió a los cinco allanamientos por microtráfico realizados en San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias. “Hicimos un procedimiento que es histórico en ese lugar”, aseguró.

Durante los operativos se secuestraron cocaína, marihuana, balanzas de precisión, una máquina contadora de billetes, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa. Como resultado de las medidas, cinco hombres quedaron detenidos.

Galfrascoli destacó además la importancia de las denuncias ciudadanas y de la preservación de las fuentes de información por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad. En ese sentido, señaló que el sistema 911 “es nuestra herramienta fundamental y uno de los mayores aciertos en política de seguridad y persecución penal de la provincia”.

El funcionario también puso de relieve el trabajo de los consejos de Seguridad locales, la articulación con intendentes y presidentes comunales y la información aportada por los ciudadanos a la Justicia provincial o federal.

“Todas las vías, la denuncia directa o las llamadas telefónicas al 0800 o al 911, son herramientas fundamentales. Dan resultado y nosotros apostamos a que siga siendo así”, concluyó.