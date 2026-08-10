Rafaela se prepara para los Juegos Suramericanos 2026

En el marco del plan de infraestructura que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, recorrieron las obras urbanas y deportivas que se ejecutan en el sector oeste de la ciudad, en el predio del Parque Metropolitano.

Las intervenciones forman parte de la preparación de Rafaela como una de las sedes de los Juegos Suramericanos 2026 y suponen, además, una transformación integral del Distrito Joven, con nueva infraestructura deportiva, vial, hídrica y de servicios.

Durante la recorrida técnica, las autoridades estuvieron acompañadas por el subsecretario de Arquitectura, Lucas Condal, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

Al evaluar el desarrollo de los trabajos, Enrico destacó: “Estamos ejecutando una transformación integral en el Parque Metropolitano, una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro que beneficiará de forma directa a miles de deportistas, jóvenes y familias de Rafaela y la región. Esta infraestructura deportiva y urbana no se pensó solo para dos semanas de competencia continental, sino como un patrimonio permanente que le resuelve a la ciudad la falta de espacios cerrados y pistas homologadas de alto nivel”.

En ese sentido, el ministro señaló que “la posibilidad de realizar espectáculos y torneos nacionales, además de integrar el oeste rafaelino, cambia la vida cotidiana y el uso del espacio público para todos los vecinos”.

Avance de las obras

Enrico precisó que el Velódromo alcanzó el 95 % de ejecución y que actualmente las cuadrillas trabajan en las veredas perimetrales, la colocación de barandas interiores, el tendido de alfombras y la instalación del sistema de iluminación deportiva. El circuito cuenta con una pista homologada de 250 metros, diseñada para alcanzar velocidades de hasta 83 kilómetros por hora.

Respecto del Estadio Multipropósito, el ministro informó que la obra registra un avance del 80 % y que los trabajos se concentran en el alfombrado de los palcos, la pintura de puertas, el montaje de la piel exterior de la fachada, el parquizado y la pintura integral.

“Llevamos adelante 21 obras vinculadas a los Juegos, entre viviendas e infraestructuras deportivas, con una inversión de 160.000 millones de pesos y la generación de cerca de 3.000 puestos de trabajo directos en todo el territorio santafesino”, añadió Enrico.

De manera complementaria, en el Parque Metropolitano se avanza con la ejecución de pavimento y ciclovías, la instalación de iluminación LED y el desarrollo de obras hidráulicas y de drenaje. También se construye la laguna de retardo del sector Amancay, destinada a mejorar el escurrimiento pluvial en el oeste de Rafaela.

Por su parte, Viotti destacó el legado que representará la nueva infraestructura para la ciudad: “Agradecemos al Gobierno Provincial por esta apuesta histórica. Rafaela no tiene montaña, no tiene río, no tiene mar; ahora tiene infraestructura de primer nivel que nos permitirá desarrollar eventos culturales y deportivos con un impacto económico directo en nuestros comercios, hoteles y gastronomía”.

Infraestructura de nivel internacional

El subsecretario de Arquitectura, Lucas Condal, explicó que las obras atraviesan su tramo final y señaló que el predio ya dispone de suministro eléctrico definitivo, una subestación transformadora y abastecimiento de agua.

En el caso del nuevo Velódromo, el diseño fue desarrollado por una firma canadiense y combina materiales y componentes provenientes de distintos países, entre ellos madera escandinava y barandas de fabricación estadounidense.

Condal destacó que se trata de una infraestructura de última generación que, debido a su reciente diseño y construcción, incorpora las modificaciones reglamentarias más actuales de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Además, el espacio interior de la pista fue concebido con un criterio multipropósito, lo que permitirá albergar otras actividades y montar estructuras temporales para diferentes tipos de eventos. De este modo, una vez finalizados los Juegos Suramericanos, la infraestructura quedará incorporada al patrimonio deportivo, cultural y urbano de Rafaela.