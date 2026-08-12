SEOM Participó del primer encuentro Interregional Sindical de Mujeres y Desidencias Municipales

Este martes 11 de agosto se llevó adelante en Rosario el Primer Encuentro Interregional Sindical de Mujeres y Disidencias Municipales, organizado conjuntamente por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario (STMR), ASOEM Santa Fe y SEOM Rafaela.
Locales12 de agosto de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

La jornada, desarrollada en la sede del sindicato rosarino, reunió a mujeres y disidencias trabajadoras municipales para compartir experiencias, debatir problemáticas comunes y fortalecer espacios de participación y representación dentro del movimiento sindical.

El programa incluyó tres paneles de intercambio y diferentes dinámicas grupales. El primero, denominado “Bloque de Mujeres Sindicalistas”, abordó la necesidad de generar este tipo de encuentros y las problemáticas transversales que atraviesan el ámbito municipal y regional. En representación de SEOM participó la Secretaria Adjunta, Anahí Raffaelli, junto a referentes de STMR y ASOEM.

Luego se realizó la apertura institucional, con la participación de Antonio Ratner, Secretario General del STMR Rosario; Darío Cocco, Secretario General de SEOM Rafaela; y Juan Medina, Secretario General de ASOEM Santa Fe, quienes brindaron la bienvenida a las participantes del encuentro.

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Posteriormente se desarrolló el panel sobre Violencia Laboral y de Género, centrado en los logros alcanzados y el análisis crítico de la situación actual. Entre los temas abordados estuvieron la Ley Micaela y el abordaje de las violencias en los entornos de trabajo. En este espacio participó la Secretaria Gremial de SEOM, María Valeria Aiassa.

El tercer panel estuvo dedicado a Salud con eje en el impacto de las temáticas desarrolladas durante la jornada sobre la salud de las trabajadoras y disidencias. También formó parte de este espacio Dalila Alessio, Delegada Gremial de SEOM Esperanza.

Además, se realizaron las dinámicas grupales “La Resistencia Invisible”, sobre el techo de cristal; ”La Carga de las Tareas Invisibles”, vinculada a la violencia laboral y de género; y ”El Retroceso Invisible”, acerca de cómo afecta la pérdida de derechos humanos.

La jornada concluyó con una instancia de debate y puesta en común sobre las temáticas desarrolladas, reafirmando la importancia de generar espacios regionales de encuentro, intercambio y construcción colectiva entre mujeres y disidencias del movimiento sindical municipal.

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