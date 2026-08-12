Santa Fe incorporó más vehículos 0 km para reforzar los traslados del Servicio Penitenciario

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, encabezó este martes la entrega de diez vehículos 0 km destinados a fortalecer la capacidad operativa y logística del Servicio Penitenciario provincial. Las nuevas unidades fueron equipadas especialmente para mejorar las condiciones de seguridad tanto en el traslado de personas privadas de la libertad como en el desplazamiento de los agentes penitenciarios.

“Estamos dando un paso más en la concreción de un Plan de Seguridad”, señaló Cococcioni, quien remarcó que “este esfuerzo económico plasma la decisión de nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, de invertir en seguridad, que es la prioridad número uno de los santafesinos”.

El ministro explicó que la incorporación de los vehículos se integra con la construcción de nuevas cárceles y la incorporación de recursos humanos al Servicio Penitenciario. Todas estas acciones, indicó, responden al “diseño de una política pública que se estructuró mucho antes de asumir la actual gestión de gobierno y que se plasmó en un primer paquete de leyes que nos está ayudando a empezar a recuperar la seguridad para todos los santafesinos”.

Cococcioni destacó además que los nuevos móviles fueron diseñados para cumplir con los parámetros establecidos por la Ley de Ejecución de la Pena. “Tienen una separación respecto del personal, elementos de sujeción y un sistema de circuito cerrado de videovigilancia para poder observar lo que hacen los internos sin arriesgar la integridad física del personal que los custodia”, detalló.

Asimismo, explicó que cuentan con sistemas de cerramiento reforzados y dispositivos específicos para el traslado de personas privadas de la libertad. “Son vehículos preparados para trasladar presos y, a la vez, cuentan con todas las medidas de seguridad para proteger a nuestro personal”, agregó.

Respecto de las unidades destinadas a los agentes penitenciarios, Cococcioni señaló que permitirán movilizar personal “con medidas de seguridad acordes a un sistema penitenciario que hoy es el segundo en número entre las provincias argentinas”. Los vehículos serán utilizados para trasladar grandes cantidades de efectivos en requisas sorpresivas, brindar apoyo táctico y participar en traslados y operaciones especiales.

Unidades especialmente acondicionadas

La incorporación comprende ocho vehículos destinados al traslado de detenidos: seis tienen capacidad para 13 personas y otros dos, para 14. Estos últimos poseen compartimentos separados que permiten trasladar hombres y mujeres en un mismo recorrido.

Las unidades disponen de sistemas de videovigilancia, espacios climatizados para los custodios, dispositivos especiales de seguridad, balizas y sirenas. A ellas se suman dos vehículos destinados al traslado de personal penitenciario, con capacidad para 25 personas cada uno, butacas reclinables y climatización.

Más seguridad para el personal penitenciario

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó que la incorporación de las unidades “significa la materialización de muchas cosas y pone en valor la dificultad y la trascendencia de los traslados”.

Masneri hizo especial referencia a los agentes que realizan esas tareas y a los riesgos que enfrentan fuera de los establecimientos penitenciarios. “Saben lo que es trabajar en un lugar donde jugamos de visitantes, donde no tenemos las posibilidades de controlar lo que pasa y donde estamos con un interno peligroso que no va a tener ningún miedo en tratar de escaparse o atacarlos”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que los nuevos vehículos permiten trasladar a varios internos simultáneamente, mantenerlos separados y aplicar las medidas de sujeción correspondientes. Además, las cámaras y los sistemas tecnológicos incorporados permiten a los agentes “estar siempre viendo lo que hacen los presos y evitar que los tomen desprevenidos”.

“Estos móviles vienen a decir que todo lo que escribimos y trabajamos toma forma; que vamos a seguir cuidándolos y proveyéndolos de tecnología y medidas de seguridad que sumen a su tarea diaria”, afirmó Masneri.

El acto se realizó en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de la ciudad de Santa Fe y contó también con la participación del diputado provincial José Corral; la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes; el subsecretario de Atención a la Emergencia 911, Pablo Polito; la directora provincial del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), Rocío Zanón; y autoridades municipales, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Penitenciario, entre otros.