Avanzan con la etapa final del nuevo edificio de la Escuela Técnica de Humberto Primo

El Gobierno de Santa Fe avanza en la etapa final de construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 565 “Nikola Tesla”, en Humberto Primo, departamento Castellanos. La obra registra un 90 % de avance y permitirá que más de 400 estudiantes cuenten con instalaciones propias, modernas y adecuadas para la formación técnica.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, recorrió el predio junto al presidente comunal, Mauro Gilabert; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; y el director provincial de Arquitectura e Ingeniería, Andrés Francesconi, entre otras autoridades. “Estamos trabajando en los últimos detalles para que más de 400 alumnos de Humberto Primo tengan su propio edificio escolar hacia fin de año”, señaló Enrico.

El ministro explicó que se trata de una obra de 4.500 metros cuadrados que contará con aulas para el nivel secundario técnico, biblioteca, laboratorio y talleres especializados. “Tener un edificio propio transforma el día a día de estudiantes y docentes, que ya no tendrán que utilizar espacios prestados o inadecuados y dispondrán de instalaciones confortables, climatizadas y pensadas para el aprendizaje práctico”, destacó.

Enrico recordó, además, que la construcción había quedado paralizada durante la gestión anterior y fue retomada por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro. “Cuando el gobernador asumió el compromiso de reactivar este edificio fue para que estudiantes y docentes pudieran contar con instalaciones propias, modernas y adaptadas a las exigencias de la formación técnica. Entendemos que la educación técnica es fundamental para el desarrollo productivo y para generar oportunidades”, afirmó.

Por su parte, el presidente comunal de Humberto Primo, Mauro Gilabert, destacó la importancia de la obra para la localidad: “Es un proyecto muy esperado por toda la comunidad educativa. Cada recorrida nos permite comprobar los avances de un edificio que pronto ofrecerá un espacio moderno, seguro y adecuado para la formación de las futuras generaciones”.

Una inversión provincial superior a los 12.000 millones de pesos

La Provincia destinó más de 12.000 millones de pesos, provenientes del Tesoro provincial, para completar integralmente el nuevo establecimiento educativo.

Sobre el estado de los trabajos, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, explicó que las tareas se concentran actualmente en las terminaciones. Las cuadrillas trabajan en la colocación de aberturas de aluminio, parasoles metálicos galvanizados y rejas perimetrales.

También avanzan el revestimiento de los baños, la pintura, la colocación de cielorrasos y tabiquería, las instalaciones eléctricas y los equipos de aire acondicionado. El proyecto contempla, además, veredas perimetrales, parquización, iluminación LED y un sistema de recuperación de agua de lluvia para uso sanitario.

Escrituras para 11 familias de Humberto Primo

Durante la misma jornada, el Gobierno Provincial entregó títulos de propiedad a 11 familias de Humberto Primo, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica sobre sus viviendas. Participaron también el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, y el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina.

“Tener la escritura de la casa en la mano abre una etapa de tranquilidad para una familia. Significa saber que la vivienda es legalmente propia, que puede dejarse como una herencia segura a los hijos y que el esfuerzo de tantos años cuenta con el respaldo formal del Estado”, sostuvo Enrico.

Crivelli, en tanto, señaló que la escrituración gratuita “es un pilar de la política habitacional de la Provincia” y agregó: “Acompañar a las familias en este momento es cumplir con la palabra del gobernador Pullaro y avanzar para que el derecho a la casa propia sea integral”.

Diego Retamoso, uno de los vecinos que recibió su escritura, resumió la importancia de la jornada para las familias beneficiarias: “Es una alegría grandísima. Fueron muchos años esperando tener el título de propiedad y recibir hoy la escritura nos da una tranquilidad enorme”.