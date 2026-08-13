La Provincia suma a las mutuales como aliadas para potenciar el financiamiento productivo

Con el objetivo de fortalecer la participación de las mutuales santafesinas en el financiamiento de actividades productivas y promover inversiones que contribuyan al desarrollo de infraestructura deportiva, educativa, cultural, científica y social, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, repasó frente de representantes de las mismas los beneficios tributarios que están contemplados en el artículo N° 20 de la Ley Impositiva Anual N° 14.426 y que cuentan con reglamentaciones específicas para su implementación durante el período fiscal 2026.

La actividad fue presidida por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; quien estuvo acompañado por el secretario provincial de Cooperativas, Mutuales y Emprendedurismo, Gonzalo Toselli; el subsecretario de Coordinación Administrativa y Financiamiento, Juan Pablo Batistelli, y el director provincial de Administración, Finanzas y Coordinación de Agencias para el Desarrollo, Carlos Volpato.

Al respecto, Puccini explicó que “estamos avanzando con distintas líneas de financiamiento que venimos acordando con diferentes entidades públicas y privadas, y nos quedaba pendiente poder acercar esta propuesta a este sector. La idea es que puedan hacer uso de esta exención y, al mismo tiempo, incorporar a las mutuales como socias estratégicas para ampliar el alcance territorial de estas herramientas, llegando de manera más directa a cada comunidad y fortaleciendo el entramado local. Creemos que ahí hay una oportunidad muy interesante de articulación y nos gustaría poder hacerlo junto a ustedes”.

Por su parte, Toselli manifestó que “los beneficios tributarios ya son conocidos, pero es importante repasarlos. En este sentido, todo se encuentra contemplado en la Ley Impositiva Anual Nº 14.426 y, fundamentalmente, en su artículo 20, que establece la posibilidad de deducir de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos hasta un 20 % de los intereses percibidos correspondientes a créditos productivos.

Alcances Ley Tributaria

De acuerdo a la normativa, durante el período fiscal 2026, las asociaciones mutuales podrán deducir los intereses percibidos por préstamos o asistencia financiera destinados al sector productivo que se encuadren en las pautas del programa Santa Fe Activa. La deducción se aplicará en la misma proporción de la base imponible atribuida a la jurisdicción Santa Fe por la actividad de ayuda económica mutual con captación de fondos de sus asociados y tendrá un límite del 20% de la base imponible.

Asimismo, podrán deducir hasta un 30 % de la base imponible, en la misma proporción atribuida a la jurisdicción Santa Fe, y en el marco de los siguientes conceptos destinados al desarrollo de infraestructura:

* Donaciones realizadas a entidades deportivas, educativas, culturales, científicas y sociales reconocidas, con personería jurídica y radicadas en la provincia de Santa Fe, cuando estén destinadas a la construcción o mejora de infraestructura y sean supervisadas por los distintos ministerios.

* Inversiones realizadas por las propias mutuales para la mejora o construcción de infraestructura deportiva, educativa, cultural, científica y social, siempre que estén vinculadas con su objeto social y sean supervisadas por los organismos provinciales correspondientes.

Financiamiento productivo

La Provincia impulsa, a través del Programa Santa Fe Activa, una batería de líneas de financiamiento bajo un esquema de articulación con distintas entidades financieras.

Su objetivo principal radica en fortalecer y diversificar las fuentes de financiamiento disponibles para distintos sectores del entramado productivo provincial. En este sentido, el Programa busca facilitar el acceso a instrumentos crediticios mediante alianzas estratégicas con entidades financieras operativas en la región, con el fin de impulsar el desarrollo económico de manera efectiva.

Aquellas mutuales interesadas en acceder a las líneas de financiamiento, podrán contar con mayor información accediendo a https://www.santafe.gov.ar/ index.php/web/content/view/ full/257549/%28subtema%29/ 234948 .

Presentes

La actividad contó con la participación de representantes de las tres federaciones de mutuales santafesinas: por la Federación de Mutuales de Santa Fe, Jorge Coniglio y Ricardo Zimaro; por la Federación de Mutuales de Ahorro y Crédito, Emiliano Torres, Claudio de Gaspari y Andrés Selliez; y por la Federación de Mutuales Brigadier López, Gustavo Bernay, Marcelo Cinquini y Piero Bonino.