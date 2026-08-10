Allanamientos en Frontera: dos detenidos y secuestro de cocaína

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Microtráfico de la PDI Región 5, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes. Se secuestraron 86 dosis de cocaína, con un peso aproximado de 67,7 gramos, además de elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.
Policiales10 de agosto de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Microtráfico de la Región 5, realizó una serie de allanamientos en la ciudad de Frontera, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes. Como resultado de los procedimientos, dos hombres fueron detenidos y se secuestraron 86 dosis de cocaína.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Primera Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial de Rafaela y se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados en inmediaciones de calle 102, entre 15 y 17. Participaron efectivos de la División Microtráfico, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y de distintas dependencias de la PDI.

Antes del ingreso de los agentes a uno de los domicilios, uno de los investigados fue observado sobre el techo de la vivienda mientras realizaba tareas de vigilancia y alertaba sobre la presencia policial a las personas que se encontraban en el lugar.

Ante esa situación, otro de los hombres intentó escapar hacia el sector de las vías ubicado detrás de la vivienda. Sin embargo, fue interceptado y aprehendido por personal de la PDI que se encontraba desplegado en las inmediaciones.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 86 dosis de una sustancia que, sometida a las pruebas correspondientes, arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total aproximado de 67,7 gramos.

Además, se incautó un envoltorio con unos 13,3 gramos de una sustancia blanca que dio resultado negativo para cocaína y que, de acuerdo con la investigación, sería utilizada como material de corte. También se secuestró una bolsa con recortes y otros elementos considerados de interés para la causa.

Como resultado de los allanamientos y de acuerdo con las directivas impartidas por la fiscal interviniente, Abreu, dos hombres mayores de edad quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

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