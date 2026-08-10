Rafaela: cinco detenidos en allanamientos por microtráfico

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, realizó una serie de allanamientos en distintos domicilios de Rafaela, en el marco de investigaciones por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes y la tenencia indebida de armas de fuego.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal del Distrito Rafaela y de la División Microtráfico de la Región 5, con la colaboración de distintas unidades operativas y la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rafaela.

Como resultado de los allanamientos, cinco personas quedaron detenidas y fueron trasladadas a la Alcaidía de la Unidad Regional V. Durante los operativos se secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, balanzas y una importante suma de dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para las investigaciones.

Cocaína, armas y dinero

Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio de Deán Funes al 400, donde los agentes secuestraron 290,3 gramos de cocaína, un revólver calibre .32 largo sin numeración visible, tres teléfonos celulares y una balanza.

En el lugar fueron detenidas dos mujeres, a quienes se les inició una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Una de ellas, además, quedó investigada por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

Otro de los allanamientos se llevó a cabo en una vivienda de Jauretche al 100. Allí se secuestraron 11 envoltorios de cocaína, con un peso total aproximado de siete gramos, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, un joven de 19 años quedó detenido en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En tanto, en un domicilio de Brigadier López al 2500, los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, un cargador con 17 cartuchos intactos, una balanza de precisión, teléfonos celulares y una pequeña cantidad de marihuana.

Durante ese procedimiento fue detenida una mujer por tenencia indebida de arma de fuego. Otro de los moradores fue notificado en una causa por tenencia de estupefacientes y quedó en libertad.

Un arma y alrededor de 1,6 millones de pesos

En otro allanamiento, realizado en una vivienda de Buffa al 1900, los agentes secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre .22, 24 municiones del mismo calibre, un cargador, tres teléfonos celulares, una cámara con tarjeta de memoria y alrededor de 1,6 millones de pesos en efectivo.

Como consecuencia del procedimiento, una mujer quedó detenida por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

En ese mismo domicilio también fue localizado un hombre sobre quien pesaba un pedido de detención vigente desde noviembre de 2025, vinculado a una causa por robo. El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía correspondiente.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación para la continuidad de las investigaciones y la realización de las pericias correspondientes.