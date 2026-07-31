San Javier: condenado a 13 años por el homicidio de Nazareno Guzmán

Un hombre de 24 años identificado como Víctor Hugo Pérez fue condenado a 13 años de prisión por el homicidio de Nazareno Guzmán cometido con un arma de fuego en la ciudad de San Javier (departamento San Javier).

La pena fue impuesta por el juez Sebastián Szeifert en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo esta mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los fiscales que tuvieron a su cargo la investigación son Francisco Cecchini y Pablo Lipowy, quienes señalaron que “las pruebas que recabamos y que llevamos al juicio nos permitieron confirmar la participación y la responsabilidad de Pérez en el homicidio, tal como se le había atribuido el martes 2 de abril de 2024 en la audiencia imputativa”.

En tanto, los fiscales mencionaron que “el legajo penal continúa abierto en función de que la madre de Pérez está imputada como partícipe secundaria del ilícito y otras dos personas que estuvieron involucradas permanecen prófugas”.

En represalia

El homicidio fue cometido alrededor de las 19:30 del sábado 30 de marzo de 2024 en la puerta de su casa en el barrio Dignidad. “Pérez, junto con su madre y otras dos personas más fueron a la vivienda de Guzmán”, precisaron Lipowy y Cecchini. “El condenado tenía un arma de fuego tipo escopeta recortada con la que le disparó en el pecho a la víctima desde una corta distancia”, agregaron.

“El impacto de los perdigones le produjo heridas en el tórax y en el cuello que le provocaron la muerte de forma instantánea”, remarcaron los fiscales.

Los funcionarios del MPA además relataron que “luego de cometer el homicidio, Pérez escapó del lugar e intentó esconderse en la casa de su madre, que está ubicada a unos 70 metros del lugar en el que se produjo el homicidio”.

Asimismo, Lipowy y Cecchini aclararon que “antes del ataque, Pérez, su madre y otras personas de su entorno habían discutido y se enfrentaron con Guzmán y allegados a él”. En tal sentido, subrayaron que “la investigación que realizamos nos permitió concluir que el ataque con la escopeta fue realizado por el condenado como represalia por esa gresca previa que habían tenido”.

Calificación penal

Pérez fue condenado como autor del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.