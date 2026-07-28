Marsico y Boidi reclamaron por el restablecimiento del tren de pasajeros

Solicitaron a esas áreas y dependencias nacionales que procedan a fijar un plazo perentorio a la concesionaria privada NCA para que concrete los trabajos pendientes que están impidiendo la rehabilitación del servicio.

“Desde septiembre del año pasado se encuentra suspendido el servicio ferroviario de pasajeros que unía Buenos Aires con Tucumán y que tenía parada en la ciudad de Rafaela. La situación fue reflejada en distintos medios de comunicación local, que dan cuenta del deterioro progresivo de la infraestructura ferroviaria y la consecuente interrupción de un servicio público estratégico para la comunicación” manifestó el edil demoprogresista Lisandro Mársico.

“Los servicios de trenes de larga distancia que conectan Buenos Aires con Tucumán y Córdoba fueron paralizados en setiembre del año pasado tras un descarrilamiento registrado cerca de Santiago del Estero por el deficiente estado de las vías que están concesionadas a la empresa Nuevo Central Argentino (NCA). La empresa estatal SOFSA (Sociedad Operadora Ferroviaria SA), que tiene a su cargo la operación de los trenes de pasajeros de larga distancia, decidió suspender los servicios hasta que la concesionaria privada realice los arreglos para garantizar la circulación de manera segura” informó la Concejal del PDP Arq.Carla Boidi.

“A 10 meses de la interrupción de los servicios, la concesionaria privada sigue sin concretar los trabajos necesarios para la corrida de los trenes de pasajeros y las autoridades nacionales deben exigir el cumplimiento de las obras, siendo que se les procedió a extender el contrato de concesión hasta el año 2031” finalizó el concejal Mársico.