Turismo Carretera ¿Como será el Desafío de Las Estrellas?

Enteraté como será la competencia y cuantas vueltas tendrá el circuito. 
Primicia Deportiva22 de julio de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El Turismo Carretera llevará adelante la décima edición del llamado Desafío de Las Estrellas. Será el primer fin de semana de agosto en el autódromo sanjuanino de Villicum y para dicho compromiso la Comisión Asesora y Fiscalizadora dio a conocer el reglamento particular de la prueba. 

De larga duración

La competencia tendrá un total de 66 vueltas o 120 minutos de duración. Recordemos que el año pasado fue de 50 giros. 

Parada en boxes

Los protagonistas deberán ingresar a la zona de boxes solamente para la recarga de combustible. En esta oportunidad no habrá cambio de neumáticos. La recarga de combustible será libre en el box asignado a cada auto y respetando el orden de boxes A, B y C. El orden de ingreso a boxes (Box “A” – Box “B” – Box “C”) se sorteará, en la reunión de Pilotos del día viernes, según cronograma de la prueba. 

Pace Car

En caso del ingreso del Auto de Seguridad (AS) los boxes permanecerán cerrados. 

Mecánicos 

Cada auto deberá estar acompañado por hasta 5 (Cinco) mecánicos, vestidos con buzo antiflama y deberán estar en el lugar asignado, según cronograma.

Trabajos

Los únicos trabajos que se permitirán en el momento de la detención, por reabastecimiento de combustible, será la limpieza del parabrisas y/o el reemplazo del film protector del parabrisas y limpieza de la entrada de aire al canalizador del radiador (Con los auxiliares autorizados en el presente RPP). Cualquier otro tipo de trabajo o reparación, deberá efectuarse en el interior del box. Cabe aclarar que, en los mismos, NO está permitido la recarga de combustible dentro del box. Es opcional la detención o no del motor en el momento de parar para el reabastecimiento de combustible  La violación a estas disposiciones como así también cualquier anomalía informada por los veedores en el reabastecimiento de combustible, podrá ir desde un recargo de tiempo hasta la exclusión según sea la falta y a criterio de los Comisarios Deportivos. 

Puntaje que otorga la fecha especial

1 (60 puntos)

2 (50 puntos)

3 (45 puntos)

4 (42 puntos)

5 (40 puntos)

6 (39 puntos)

7 (38 puntos)

8 (37 puntos)

9 (36 puntos)

10 (35 puntos)

11 (34 puntos)

12 (33 puntos)

13 (32 puntos)

14 (31 puntos)

15 (30 puntos)

16 (29 puntos)

17 (28 puntos)

18 (27 puntos)

19 (26 puntos)

20 (25 puntos)

21 (24 puntos)

22 (23 puntos)

23 (22 puntos)

24 (21 puntos)

25 (20 puntos)

26 (19 puntos)

27 (18 puntos

28 (17 puntos)

29 (16 puntos)

30 (15 puntos)

del 31 al 40 (10 puntos)

del 41 al último puesto (5 puntos)

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