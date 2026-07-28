Tragico incendio: un nene de cuatros años perdio la vida
Un nene de cuatro años murió a raíz de un fatal incendio que se desarrolló dentro de una vivienda en la ciudad de Santa Fe. Su hermano, de 11, logró escapar de las llamas con la ayuda de sus vecinos, quienes fueron alertados por los gritos de auxilio de los menores.
El siniestro ocurrió el lunes por la mañana en una casa ubicada sobre la calle Regis Martínez al 3700, en el barrio Schneider. Al momento del incendio, en el interior de la vivienda se encontraban los dos hermanos solos, debido a que su madre había ido a visitar a su pareja detenida.
De acuerdo con las primeras informaciones, el alerta ingresó al 911 alrededor de las 10.40 y motivó un importante despliegue de Bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias que se dirigieron de urgencia hacia el domicilio. Cuando llegaron al lugar, el fuego ya se encontraba completamente desarrollado.
Fueron los propios vecinos quienes, al escuchar los gritos de pedido de auxilio, intentaron rescatar a los dos menores que permanecían atrapados en el interior. Así lograron sacar al mayor, de 11 años. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron llegar hasta donde se encontraba el menor.
“El que sacó al más grande fue mi esposo. Está llorando porque se siente mal por no poder sacar al más chiquito”, contó una de las vecinas, amiga de la madre de los chicos, en diálogo con el medio Aire de Santa Fe.
Según su relatoq, cuando advirtieron el incendio no dudaron en acudir para ayudar a los dos hermanos atrapados: “Cuando mi marido se da cuenta que el nene estaba adentro se tiró, pero se prendió fuego las manos”.
El menor de cuatro años falleció dentro de la vivienda mientras que su hermano fue trasladado al Hospital de Niños de Santa Fe. Según se informó, ingresó a la guardia en buen estado general, sin quemaduras ni signos de intoxicación por monóxido de carbono. De todas maneras, los médicos indicaron que debía permanecer internado en el área de Cuidados Especiales y bajo observación permanente. En paralelo, un equipo interdisciplinario seguirá de cerca su caso para controlar su evolución física y emocional.
Hasta el momento se desconocen las causas por las que se originó el incendio. En el lugar trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos efectivos llevaron a cabo las primeras pericias para intentar determinar cómo se produjo el siniestro.