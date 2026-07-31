Venezuela: encontraron una nena de 5 años desaparecida en Santa Fe
Después de casi tres años de búsqueda internacional la Justicia federal localizó en Venezuela a M.G.S.A., una nena de nacionalidad argentina que había sido reportada como perdida en agosto de 2023 en la provincia de Santa Fe.
La nena fue localizada junto a su madre, F.A.S., en la ciudad de Barinas, capital del estado homónimo, a unos 500 kilómetros de Caracas. Ahora están en marcha las gestiones para concretar su restitución a la Argentina.
Según Minuto Uno. El caso comenzó el 25 de agosto de 2023 con la denuncia por averiguación de paradero que radicó el padre de la nena, un hombre residente en la ciudad de Santa Fe que describió que llevaba dos días sin ver a su hija.
Hasta ese momento la menor vivía con sus padres en la ciudad de Santa Fe hasta que la madre decidió llevársela a Venezuela sin la autorización paterna, por lo que la causa está caratulada como presunta sustracción, retención y ocultamiento, informó el sitio Fiscales.
Madre e hija fueron localizadas tras un trabajo coordinado entre la Unidad Fiscal Santa Fe, INTERPOL y las autoridades en Venezuela.
Cielo y tierra
La investigación comenzó el 25 de agosto de 2023 tras la denuncia presentada por el padre de la niña en la ciudad de Santa Fe.
El expediente fue tramitado en la Justicia de Santa Fe pero se hizo evidente que pertenecía al fuero federal porque la madre de la menor la había sacado del país sin autorización del padre de la nena.
Recién en septiembre de 2024 el caso pasó a la Justicia federal, en la Unidad Fiscal Santa Fe, para coordinar el trabajo de búsqueda con INTERPOL y las autoridades de Venezuela.
El hallazgo se produjo gracias a la información que aportó una persona que identificó a la madre, dato que luego fue canalizado a través de INTERPOL y permitió verificar el domicilio mediante un operativo conjunto entre las oficinas centrales nacionales de Buenos Aires y Caracas.
Tras confirmar la ubicación, tomaron intervención la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de Venezuela con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Barinas y el organismo local de protección de la niñez.
Durante la búsqueda, la niña se encontraría en una situación de vulnerabilidad, por lo que la fiscalía remarcó la necesidad de avanzar con rapidez en las medidas destinadas a garantizar su restitución al país.
En paralelo, la Unidad Fiscal Santa Fe solicitó a INTERPOL la emisión de una Notificación Azul respecto de F.A.S., con el objetivo de confirmar su residencia, establecer si utiliza otras identidades y obtener información que contribuya al avance de la investigación penal.
Ahora, el Ministerio Público Fiscal trabaja de manera coordinada con la Cancillería argentina en el procedimiento de restitución internacional iniciado a pedido del padre de la menor.
La causa penal contra la madre y el trámite para el regreso de la niña se desarrollan de forma paralela.