Se licitó la refuncionalización y ampliación del Hospital de San Vicente

El Gobierno de la Provincia licitó este jueves la refuncionalización y ampliación del Hospital Rural N° 31 de San Vicente, una intervención que permitirá modernizar el efector, ampliar su capacidad y mejorar las condiciones de atención para una población estimada en 7.500 habitantes de la región. La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura de la localidad y la obra será ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Lisandro Enrico, en el marco de la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria en toda la provincia.

Antes de la apertura de sobres, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, destacó que "esta es una obra muy importante porque no solo vamos a refuncionalizar el edificio existente, preservando un hospital que forma parte de la memoria de la comunidad, sino que además vamos a sumar espacios para dar un salto en la calidad de las prestaciones y adecuarlo a las necesidades de la medicina contemporánea". También agradeció la participación de las empresas oferentes y sostuvo que "la presentación de 12 ofertas demuestra la confianza en la obra pública que impulsa el Gobierno Provincial y en la decisión política del gobernador y el ministro, de seguir invirtiendo en infraestructura que mejora la calidad de vida de los santafesinos y tiene impacto en los niveles de empleo registrado que tiene la provincia”.

Por su parte, el director provincial de Arquitectura del Ministerio de Salud, Lisandro Vaccaro, señaló que "cada obra que proyectamos tiene el objetivo de mejorar la calidad de atención y las condiciones para los equipos de salud”. En ese sentido, remarcó el trabajo conjunto entre la cartera sanitaria y Obras Públicas y afirmó que "uno de los sellos de esta gestión es comprometerse y cumplir. La ministra Silvia Ciancio siempre destaca la importancia del trabajo articulado con los gobiernos locales, en particular la capacidad de gestión del intendente de esta localidad, para fortalecer la salud pública en el territorio".

A su turno, el intendente Gonzalo Aira calificó la jornada como "un día histórico" y aseguró que la licitación "es el resultado de más de dos años de gestión y planificación", junto al gobernador y a todo el equipo provincial. “En tan solo dos obras, en dos años, el gobernador destinó 8.500 millones de dólares en San Vicente y para San Vicente. Esto no era habitual, pero pasa porque trabajamos con mucha seriedad porque los vecinos nos votaron para eso”, concluyó.

Finalmente, el director del Hospital Rural N° 31, Adrián Manna, expresó que "estamos contentos y sabemos el desafío que tenemos de seguir garantizando la atención mientras se desarrollan los trabajos". También remarcó que la intervención "va a marcar un antes y un después para el hospital y para toda la zona" y detalló que "se triplicará la cantidad de camas y contaremos con mejores condiciones para brindar atención a la comunidad".







Ofertas

Las empresas cotizaron los trabajos de la siguiente manera: ICA SRL por $3.712.000.000, EFE Const. SRL por $3.810.000.000, CREA SA por $3.876.000.000, Pilatti SA por $3.935.000.000, VFM SA por $4.220.000.000, Panetto Mariano por $4.320.000.000, MT SRL por $4.374.000.000, Norte Grup SRL por $4.762.000.000, Mundo Const. SA por $4.806.000.000, Werk SRL por $4.986.000.000, Depaoli & Trosce SRL por $4.992.000.000 y Zanini SRL por $5.201.000.000.







Una obra para fortalecer la atención

El proyecto contempla la ampliación de 919 metros cuadrados cubiertos y 129 semicubiertos, además de la refuncionalización de casi 500 metros cuadrados del edificio existente y la intervención integral de los espacios exteriores.

Entre las principales mejoras se destacan la remodelación completa del área de Urgencias, un nuevo ingreso principal, la reorganización de los sectores ambulatorios, la incorporación de farmacia, sala de rayos X, esterilización, sala de máquinas y estacionamiento cubierto para ambulancias. También se construirá un nuevo bloque de internación con nueve habitaciones y capacidad para 18 camas, junto con una central de enfermería y espacios para el equipo de salud.

La intervención incluye además la renovación integral de cubiertas, instalaciones sanitarias, eléctricas, termomecánicas y de gases medicinales, así como nuevos revestimientos, carpinterías, mobiliario y obras de accesibilidad.

También participaron de la actividad el subsecretario de Gestión Territorial Centro-Norte del Ministerio de Salud, Leonardo Martínez; y la directora de la Región de Salud-Nodo Rafaela, Mariela Talani.