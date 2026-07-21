Derribaron el primer búnker de venta de drogas del norte santafesino y ya son 134 en toda la provincia

La Provincia llevó adelante este martes el derribo de un inmueble utilizado como punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Reconquista, en el departamento General Obligado. Se trata del primer búnker inactivado en el norte santafesino desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico y eleva a 134 el total de inmuebles demolidos en toda la provincia.

El procedimiento fue realizado de manera coordinada entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las autoridades locales, como parte de la política de seguridad impulsada para desarticular puntos de comercialización de drogas, recuperar espacios para la comunidad y reforzar la presencia del Estado en los barrios.

La inactivación se concretó en la intersección de Olessio y calle 47, en la ciudad cabecera del departamento General Obligado.

Un hecho histórico para el norte provincial

Durante la actividad, el director provincial de la Policía de Investigaciones (PDI), Rolando Galfrascoli, sostuvo que el procedimiento responde a la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, de profundizar la lucha contra el narcomenudeo en todo el territorio santafesino.

"Es un hecho histórico, que tiene una significación particular: demostrar que la provincia invencible de Santa Fe va con todo contra el delito de la venta de estupefacientes", afirmó.

El funcionario destacó además el trabajo articulado entre los organismos del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas de seguridad, al considerar que esa coordinación permite avanzar de manera sostenida en la desarticulación de los puntos de venta de droga.

Recuperar los barrios

Por su parte, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, afirmó que la primera demolición de un búnker en Reconquista "es un paso más en la consolidación de una política de seguridad que tiene en el combate al microtráfico uno de sus principales ejes".

El funcionario recordó que ya son 134 los inmuebles inactivados en toda la provincia y explicó que el lugar demolido funcionaba como un centro de actividades delictivas.

"Era un núcleo donde se articulaban distintos delitos predatorios. En algunos de los allanamientos realizados en este inmueble se secuestraron numerosos objetos robados a vecinos de Reconquista, Avellaneda y otras localidades de la región", señaló.

Montenotte sostuvo además que este tipo de intervenciones permite "desplazar por completo a organizaciones que durante mucho tiempo se apropiaron de estos espacios" y devolver tranquilidad a los vecinos.

Finalmente, destacó el impacto que la Ley de Microtráfico ha tenido sobre los indicadores de violencia. "Nos ha permitido reducir los delitos más violentos asociados a esta modalidad criminal. Hoy la provincia registra una disminución superior al 60 % en la tasa de homicidios respecto de 2023, además de una reducción significativa de los heridos por armas de fuego vinculados al narcomenudeo", afirmó.

Dos años de investigación

El fiscal de la causa, Sebastián Galleano, puso en valor el trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Gobierno provincial y calificó el procedimiento como "un hito histórico para el norte santafesino".

Explicó que el inmueble derribado era utilizado tanto para la venta de estupefacientes como para ocultar elementos robados.

"En los últimos dos años se realizaron cinco allanamientos vinculados con causas de microtráfico y robos. En esos procedimientos se secuestraron cocaína, marihuana, sustancias de corte y numerosos objetos sustraídos", detalló.

Asimismo, indicó que la investigación permitió avanzar sobre los responsables del lugar. Actualmente, tres personas permanecen sometidas a proceso con reglas de conducta y una cuarta fue condenada mediante un procedimiento abreviado por delitos vinculados al microtráfico.

La fiscal regional interina, Georgina Díaz, también destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación y el Gobierno provincial y aseguró que el primer derribo de un búnker en el norte santafesino "es un hecho muy significativo para la región, porque representa un avance concreto en la lucha contra la comercialización de estupefacientes y en la recuperación de la paz social para los vecinos".