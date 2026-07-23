Rafaela insegura: dos hechos policiales en diferentes sectores de la ciudad

Efectivos de Agrupación Cuerpo, labraron informe en razón de tomar conocimiento a través del CE.M.U. sobre dos masculinos desplazándose frente a un predio, con rollos de tejido.

En tanto, personal policial, traslada según lo connotado en el artículo 10 bis, a dos hombres de 31 y 23 años junto a los elementos, a sede policial.

Por otra parte, tras realizar tareas investigativas se estableció la identidad del damnificado quién dio cuenta de la faltante de los rollos, los cuales se encontraban en el interior de su domicilio.

Cabe mencionar que fueron aprehendidos y secuestraron los rollos de tejido. Se dio conocimiento al fiscal en turno quién impartió directivas a seguir.



En un segundo hecho policial, personal de Cuerpo Guardia Infanteria, labra informe a raíz qué al hallarse de recorridas, al hacer paso por Avenida Italia, identifican a un hombre de 25 años, tras realizar un chequeo, en su poder llevaba un arma de fuego y un arma blanca.

Rápidamente proceden a la aprehensión del mismo y al secuestro de lo mencionado siendo todo trasladado a sede de la Subcomisaria N° 1 por razones de jurisdicción.



Se dio conocimiento al fiscal en turno quién interiorizado, dispuso que el mismo pase a revestir carácter de detenido.