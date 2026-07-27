Santa Fe reconoció a 27 cabañas por su aporte a la excelencia genética en la Expo Rural de Palermo

El Gobierno de Santa Fe distinguió este domingo a las 27 cabañas santafesinas que participaron en la 138ª edición de la Expo Rural de Palermo, en un reconocimiento al trabajo que realizan en materia de mejoramiento genético y al aporte que realizan al desarrollo de una de las principales actividades productivas de la provincia.

La delegación santafesina presentó un total de 108 ejemplares pertenecientes a 27 cabañas, con representación de cinco especies y 17 razas. Participaron siete razas bovinas -Aberdeen Angus, Brahman, Brangus, Braford, Limousin, Simmental y Red Simmental-; tres ovinas -Hampshire Down, Dorper y Dorper White-; una caprina -Boer-; cuatro porcinas -Hampshire, Duroc Jersey, Spotted Poland y Yorkshire-; y dos equinas -Cuarto de Milla y Criolla-. La amplitud y la calidad de esta representación consolidan a Santa Fe como uno de los principales referentes nacionales en genética animal.

“La presencia de nuestras cabañas en Palermo refleja a una provincia que apuesta por la producción, la innovación y el agregado de valor desde el primer eslabón de la cadena. Detrás de cada ejemplar que llega a esta exposición hay años de trabajo, inversión y mejoramiento genético que fortalecen la competitividad de toda la ganadería santafesina”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, destacó, por su parte, que “el trabajo de los cabañeros es fundamental para seguir elevando la calidad genética de nuestros rodeos y consolidar a Santa Fe como una de las principales provincias ganaderas del país. Desde el Gobierno Provincial acompañamos ese esfuerzo con políticas que fortalecen al sector y generan mejores oportunidades para los productores”.

La participación santafesina volvió a poner de manifiesto el potencial de la ganadería provincial y el sostenido proceso de inversión en genética que llevan adelante las cabañas. Ese trabajo no solo mejora la productividad de los rodeos, sino que también incrementa el valor agregado de la producción y amplía las posibilidades de inserción en los mercados nacionales e internacionales. Durante el acto, los productores distinguidos agradecieron el reconocimiento y destacaron el acompañamiento del Gobierno provincial para fortalecer el desarrollo del sector.

Reconocimiento al trabajo conjunto

La ceremonia contó con la participación de los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace: Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas), Lucas Magnano (Coninagro), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina). También estuvo presente Sergio Aladio, secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe.

Junto con las autoridades provinciales, los representantes de las entidades entregaron las distinciones a las cabañas participantes, en un gesto que puso de relieve la articulación entre el Estado, las organizaciones del sector agropecuario y los trabajadores para impulsar el crecimiento de la producción y el desarrollo territorial.

La participación de Santa Fe en la Expo Rural de Palermo es parte de la estrategia integral de promoción del sistema productivo provincial. A través de su stand institucional y de una agenda de reuniones, presentaciones y actividades, la provincia exhibió el potencial de sus cadenas de valor, promovió la innovación y la incorporación de tecnología, para consolidar su posicionamiento como uno de los principales polos agroproductivos del país.