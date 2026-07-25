Campaña antigripal: más de 430.000 personas recibieron la vacuna

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que un total de 430.772 ciudadanos ya recibieron la dosis contra la gripe desde el inicio de la campaña en el mes de marzo. La cifra representa un avance significativo respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se habían registrado 356.265 inoculaciones en todo el territorio provincial.

La estrategia de inmunización continúa de manera gratuita, en centros de salud y hospitales públicos con vacunatorio. Los datos oficiales, actualizados por el Programa Ampliado de Inmunización a comienzos de julio, muestran que los grupos con mayor cantidad de vacunados son las personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo, con 154.071 dosis aplicadas; seguidos por los mayores de 65 años, que alcanzaron los 140.935 inmunizados. También recibieron la vacuna 50.846 integrantes del personal de salud. En paralelo, se aplicaron 44.522 dosis a niños de entre 6 meses y 2 años, 17.807 a personas gestantes o en período de puerperio; y 22.591 a personal esencial.

“Ante la circulación en el hemisferio norte de la gripe A (H3N2), subclado K, y por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro adelantamos la preparación para la temporada invernal y desarrollamos una campaña de vacunación específica para los grupos de riesgo con la que alcanzamos a más del 50 % de la población objetivo”, remarcó la ministra de Salud, Silvia Ciancio. “Estos resultados son posibles gracias al enorme trabajo que despliegan los equipos de salud en toda la provincia, que sostienen la vacunación en cada centro de salud, hospital y operativo territorial para acercar esta herramienta de prevención a quienes más la necesitan”, agregó.

Por su parte, la directora de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, explicó que si bien se observa una tendencia al descenso en la circulación del virus de la influenza A, subclado K, tras el receso invernal, resulta indispensable sostener la vacunación para evitar complicaciones clínicas que deriven en internaciones. En este sentido, precisó que la población objetivo incluye a niños de 6 a 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre, puérperas, personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas -como cardiopatías, diabetes u obesidad- y mayores de 65 años.

Asimismo, informó que “desde hace algunas semanas observamos un aumento en la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR), pero se mantiene estable, al igual que Covid-19. En ambos casos también contamos con vacunas para prevenir las complicaciones que pueden requerir internación, que en el caso del VSR se aplica a embarazadas en el último trimestre del embarazo para proteger al recién nacido”.

Prevención

Desde el Ministerio de Salud se reiteran las recomendaciones para prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias. Se aconseja el lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes, cubrirse con el codo al toser y evitar compartir elementos de uso personal. Ante la aparición de fiebre alta, tos o dolores musculares, lo indicado es quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas, al menos hasta 24 horas después de que desaparezca la fiebre.

Además, durante los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas, se deben extremar los cuidados y evitar el contacto con personas inmunocomprometidas o con factores de riesgo. Si la persona no presenta factores de riesgo y evoluciona favorablemente, no es necesario realizar una consulta médica.

Se debe consultar cuando se presenta fiebre por más de 72 horas, obnubilación o falta de aire. Estas señales de alarma requieren evaluación en una Guardia, independientemente de que la persona tenga o no factores de riesgo.