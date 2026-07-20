Santa Fe convoca a empresas a participar de las rondas de negocios del Santa Fe Business Forum 2026

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, anuncia la convocatoria oficial y congrega a las empresas santafesinas a participar de las rondas de negocios de la tercera edición del Santa Fe Business Forum (SFBF), que se llevará a cabo del 31 de agosto al 4 de septiembre en el espacio de La Fluvial de Rosario y con actividades también en la ciudad de Santa Fe. Consolidado como uno de los principales espacios de vinculación comercial e internacionalización de Argentina, el encuentro reunirá a más de 250 compradores internacionales provenientes de 50 países, y 1000 empresas oferentes promoviendo la internacionalización y el comercio exterior junto a inversores y representantes institucionales de sectores estratégicos, con el objetivo de generar oportunidades concretas de negocios, impulsar las exportaciones y fortalecer la inserción internacional del entramado productivo santafesino.

Durante cinco jornadas, el SFBF ofrecerá rondas de negocios internacionales, un auditorio colmado de oradores y charlas técnicas, un espacio exclusivo para el Foro de Inversiones, startups, conferencias, espacios de capacitación y workshops, encuentros sectoriales y visitas a empresas de distintos puntos de la provincia, consolidando una propuesta que articula al sector público con el privado para potenciar la competitividad y la apertura de nuevos mercados. La edición 2026 ampliará además su alcance territorial con actividades tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe y con circuitos productivos en toda la provincia, fortaleciendo el perfil federal del evento y promoviendo el potencial productivo de las diferentes regiones de la provincia.

Objetivos

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que “con el SFBF acercamos el mundo a nuestras empresas, generando oportunidades concretas para que más pymes exporten, crezcan y generen empleo. Esa es la esencia del Modelo Santa Fe: producción, infraestructura, logística e innovación al servicio del desarrollo".

La convocatoria está dirigida a empresas de diferentes rubros, como el sector alimentario, maquinaria agrícola, autopartes, industria metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, economía del conocimiento, energías renovables, construcción, muebles, textiles, calzado, turismo de reuniones y otros sectores representativos de la matriz productiva santafesina. Una oferta amplia y diversa de sectores que reafirma y posiciona a la provincia de Santa Fe como un hub logístico y productivo.

La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, señaló que “nuestro objetivo es liderar la internacionalización productiva de la República Argentina y el Santa Fe Business Forum es una de las herramientas concretas para globalizar a nuestras empresas”. Asimismo, Losada afirmó que la Provincia cuenta con todos los recursos disponibles para que las empresas puedan participar de los circuitos productivos, siendo así la manera en la cual los empresarios internacionales puedan recorrer todos los puntos de la provincia de Santa Fe y conocer el gran valor y capital humano que representa a los santafesinos.

Cómo participar del Santa Fe Business Forum

Las empresas interesadas en participar de las rondas de negocios ya pueden completar su inscripción a través de la plataforma oficial del foro: Santa Fe Business Forum 2026: https://sf.gob.ar/ santafebusinessforum2026 .

La participación en el SFBF representa una oportunidad para que las empresas santafesinas amplíen su red de contactos internacionales, consoliden vínculos comerciales y exploren nuevas oportunidades de negocios con compradores e inversores de distintos mercados. La tercera edición del encuentro reafirma el compromiso de la provincia con una estrategia de desarrollo basada en la producción, la innovación y la internacionalización, generando herramientas tangibles para potenciar la competitividad del entramado productivo santafesino.