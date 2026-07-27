Turismo: Santa Fe generó casi $450 mil millones en el primer semestre

Más de 2,6 millones de visitantes participaron de los 1.055 eventos realizados en toda la provincia entre enero y los primeros días de julio. Agroactiva, la Semana de la Bandera y el Festival del Jaaukanigás estuvieron entre los encuentros con mayor impacto económico.
Provinciales27 de julio de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Santa Fe consolidó durante el primer semestre de 2026 una intensa agenda turística, cultural, deportiva y productiva que generó un movimiento económico total de $ 447.889.832.137, impulsado por la realización de 1.055 eventos y la llegada de 2.685.366 visitantes.

Según el informe elaborado por el Observatorio Turístico Provincial, del total de visitantes 895.122 fueron turistas y 1.790.244 excursionistas, mientras que el promedio de ocupación de los alojamientos turísticos alcanzó el 58,21 %. El movimiento económico se distribuyó entre alojamiento -$ 41.137 millones-, recreación -$ 232.526 millones- y el gasto realizado por excursionistas que no pernoctaron -$ 176.438 millones-.

En cuanto al impacto económico, los principales acontecimientos fueron Agroactiva 2026, que generó un movimiento estimado en $ 26.000 millones, mientras que la Semana de la Bandera produjo $ 3.600 millones y el Festival del Jaaukanigás dejó ingresos por $ 11.288.300.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, valoró que “volvemos a celebrar un balance positivo en esta primera mitad del año, con más de mil eventos, y también a confirmar lo que venimos sosteniendo desde el inicio de la gestión: el turismo es una política pública. Como ya lo dijo el gobernador Pullaro, Santa Fe es una potencia productiva, pero también entendemos que puede ser una provincia turística. Estos números lo demuestran”.

Puccini destacó el reconocimiento hacia el cambio en la provincia: “Dejamos atrás la mala propaganda que teníamos por la inseguridad y armamos una agenda diversa y para todos los públicos. El regreso sostenido de recitales, las competencias deportivas y los encuentros privados son una señal de confianza renovada hacia Santa Fe; la gente vuelve a elegir las ciudades santafesinas para desarrollar actividades masivas que, además, generan un impacto económico sustancial para todo el territorio”.

La programación de eventos mantuvo una alta intensidad a lo largo de todo el semestre que en total convocaron a 5.017.081 asistentes. Mes a mes se registraron: en enero 79 actividades, en febrero 139, en marzo 114, en abril 115, en mayo 213, en junio 219 y durante el primer fin de semana de julio ya se desarrollaron 176 eventos. 

Una agenda de grandes eventos

Entre las convocatorias más multitudinarias se destacaron en Rosario la Semana de la Bandera, con 350.000 asistentes; el recital de Fito Páez, con 300.000, y el Outlet Rosario, con 150.000. Agroactiva 2026 en Armstrong, con 282.000; la Fespal en Chabás y el Salón del Automóvil en Funes, ambos con 200.000 asistentes; y la 48ª Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, que reunió a 175.000 personas. Mientras que en la ciudad de Santa Fe la 127ª Peregrinación a Guadalupe con 120.000 fieles.

El informe también destaca otros eventos de gran convocatoria, entre ellos el Festival Faro, la Feria del Sol y de la Luna, la Fiesta Nacional del Helado Artesanal, el Festival Folclórico Un Canto a la Libertad, el aniversario del Combate de San Lorenzo, Expocon 2026, el Festival Folclórico y Solidario de Guadalupe, la Fiesta de los Productores de la Cerveza Artesanal y Gastronomía Regional, la Feria de Arte Contemporáneo, Rosario es Carnaval y el encuentro entre Rosario Central e Independiente.

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