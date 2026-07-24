Juegos Suramericanos 2026: dos Leonas destacaron la inversión histórica del Gobierno de Santa Fe para el desarrollo deportivo

Este jueves, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, acompañada del senador del Departamento La Capital, Julio Paco Garibaldi; recibieron a dos Leonas: Agustina Albertario y Stefania Antoniazzi, que realizaron una recorrida por las obras que se llevan adelante, en su etapa de finalización, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), el Estadio Invencible Santa Fe y las canchas de hockey sobre césped en el Estadio de la Asociación Santafesina; escenarios ubicados sobre calle Raúl Tacca al sur de la ciudad de Santa Fe.

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, manifestó la satisfacción por el avance de las obras y agradeció la visita de Stefania y Agustina. “Para nosotros es un orgullo, es un honor que estén acá porque enaltece también lo que tiene que ver con los Juegos Suramericanos que ya están muy cerca de aterrizar en la provincia y en la ciudad de Santa Fe que será la sede para todo el hockey”, resaltó.

La funcionaria agregó que “tenemos más de 20 obras en ejecución en toda la provincia respecto a los Juegos, tanto en infraestructura urbana, deportiva y en las villas olímpicas”.

Según se detalló, para el caso del Estadio Invencible Santa Fe el avance de obra supera el 80 %. “Todo es un gran legado para los santafesinos más allá de los juegos, infraestructura deportiva para el desarrollo del deporte local, regional y de la República Argentina”, afirmó Virginia Coudannes.





Fomentar los valores del deporte



El senador Paco Garibaldi, por su parte, se sumó al mencionar que “los Juegos Suramericanos representan lo mejor y más sano del deporte. Serán una competencia de elite, de primer nivel con miles y miles de deportistas, pero también es un legado en infraestructura y en valores para todos los chicos y eso es fundamental para Santa Fe”.

La santafesina Stefanía Antoniazzi celebró particularmente la realización de los juegos y la competencia de hockey en su ciudad natal: “Deja un legado muy lindo y más que se esté haciendo en mi ciudad para el crecimiento de jugadores y nuevos deportistas”.

“Aquí se está construyendo otra cancha de agua junto a la principal y esto ayudará al desarrollo del hockey. Yo me formé acá, nací en cancha de pasto, jugué muchos años en cancha de pasto, y tener ahora una cancha de agua en mi club (El Quillá) y dos en la Asociación Santafesina es una locura total”, enfatizó Antoniazzi.

Agustina Albertario, quien fue medallista olímpica en dos oportunidades con el seleccionado nacional de hockey, resaltó la importancia que tiene para el país recibir esta clase de torneos. “Permiten fomentar el deporte, estamos contentos y se nota en la cara de todos, no tengo dudas que los santafesinos serán unos anfitriones tremendos. Siempre es una felicidad ser locales para el país, siempre se suelen hacer en otros países y ahora tendremos todo acá”, sostuvo.

En cuanto a las expectativas por las competencias de los deportistas argentinos, la jugadora aseguró que “los argentinos siempre van a dar todo y van a dejar la bandera en lo más alto”.





Hockey en la capital provincial



El Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey es un moderno escenario que fue inaugurado años atrás y que representa uno de los desarrollos más importantes para el crecimiento de esta disciplina en la región. Sus instalaciones contarán con canchas sintéticas de nivel internacional, infraestructura para deportistas y espacios preparados para recibir público y medios de comunicación.

El estadio se encuentra próximo al Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti (CARD), conformando un polo deportivo de gran relevancia para el alto rendimiento que abarca al nuevo Estadio Invencible Santa Fe, con capacidad para 3.472 espectadores sentados; y a la renovada pista de atletismo del CARD con su nueva tribuna para 900 espectadores. Además, el predio concentra equipamientos deportivos y educativos de relevancia, como clubes de rugby y el Instituto Superior de Educación Física.

Todo este entorno toma gran forma gracias a la intervención sobre la calle Raúl Tacca donde se emplaza un bulevar que mejorará la circulación vehicular, peatonal y la calidad del espacio público.

Vale recordar que el Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.