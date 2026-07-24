Santa Fe presentó su estrategia de prevención ante El Niño en la Mesa de Coordinación Federal

El Gobierno de Santa Fe participó este martes de la tercera Mesa de Coordinación Federal para la Preparación y Mitigación ante el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 2026/2027, realizada en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Lo hizo a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, donde la Provincia presentó el plan sostenido de acciones preventivas que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para minimizar el impacto que pueda ocasionar el fenómeno climático previsto para los próximos meses.

Durante el encuentro las autoridades nacionales presentaron el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, mientras que equipos técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Nacional del Agua y de la Dirección de Parques Nacionales expusieron las previsiones hidrometeorológicas para los próximos meses. También participaron funcionarios de los Ministerios de Defensa y Salud de la Nación, representantes del Ejército Argentino, de Prefectura Naval Argentina y Policía Federal, entre otros.

La jornada incluyó además las presentaciones del resto de las provincias participantes -Misiones, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos- sobre las acciones que vienen implementando en materia de gestión integral del riesgo. El encuentro concluyó con un espacio de intercambio entre los sistemas provinciales de Defensa y Protección Civil para coordinar protocolos de actuación y fortalecer la capacidad de respuesta conjunta frente a posibles emergencias.

Una estrategia basada en la prevención

Durante su exposición, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, destacó las medidas preventivas que, “por decisión del gobernador Pullaro, nuestra provincia lleva adelante desde el comienzo de la gestión para prepararse de cara al fenómeno climático”. El funcionario repasó las principales acciones estructurales encaradas por la Provincia y diagramadas por el Comité Operativo Interministerial de Emergencias, entre ellas obras hídricas y viales, limpieza de canales, alteo de defensas e incorporación de maquinaria. Asimismo, destacó las medidas no estructurales orientadas a fortalecer la coordinación con gobiernos locales y comités de cuenca.

Escajadillo recordó que es la tercera vez que se reúne la Mesa Federal -la primera fue en Santa Fe, la segunda en Corrientes- y destacó la convocatoria de la Agencia Federal de Emergencias a través del director ejecutivo Santiago Hardie, entendiendo que “las lluvias no reconocen fronteras, por eso es importante que haya un protocolo común para que se pueda actuar en caso de que una provincia resulte más afectada que otra”.

Como una de las principales conclusiones del encuentro, se destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los gobiernos locales -primer nivel de respuesta ante una contingencia-, las provincias y el Estado nacional. “Santa Fe marca el camino en este aspecto, ya que mostramos cómo venimos trabajando desde la Provincia junto con municipios, instituciones, comités de cuenca y fuerzas de seguridad para robustecer la prevención y la capacidad de respuesta” ante los pronósticos de excesos hídricos, subrayó el secretario de Protección Civil.