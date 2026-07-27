La escucha en toda la ciudad es clave: Senn y Caruso continúan recorriendo barrios e instituciones

Los concejales Juan Senn y María Paz Caruso continúan desarrollando una intensa agenda de visitas y recorridas por distintos barrios e instituciones de Rafaela, con el objetivo de mantener un contacto permanente con los vecinos y conocer de primera mano las principales necesidades de cada sector de la ciudad.
Locales27 de julio de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

“Tener llegada al territorio nos permite identificar las necesidades y las principales problemáticas que ve la comunidad, centradas principalmente en la inseguridad y la economía familiar”, señalaron los ediles.

Las recorridas también cuentan con la participación de los concejales Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit, quienes integran el bloque justicialista en el Concejo Municipal.

Durante los encuentros, los concejales destacan que cada barrio presenta una realidad particular y que, a su vez, cada familia atraviesa situaciones diferentes. Entre las principales preocupaciones que manifiestan los vecinos aparecen la pérdida de empleo, la caída en las ventas que afecta a numerosos comercios y las dificultades económicas que impactan en la vida cotidiana.

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En ese contexto, el bloque brinda acompañamiento a quienes lo necesitan, colaborando en la confección de currículums, ofreciendo asesoramiento sobre alternativas para la búsqueda laboral y respondiendo consultas vinculadas a distintas herramientas disponibles.

Además, muchas de las conversaciones giran en torno al aumento de los costos de los servicios y al Plan de Pavimento, temas sobre los cuales los concejales brindan información y explican en detalle las iniciativas y propuestas impulsadas desde el bloque.

En los últimos días, las recorridas se realizaron en los barrios Zazpe, Villa Rosas y Jardín, donde los ediles dialogaron con vecinos, comerciantes e instituciones, reafirmando el compromiso de seguir construyendo una agenda basada en la escucha y la cercanía con la comunidad.

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