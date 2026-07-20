Preocupa la cantidad de basura en la Variante

La habilitación de la Variante Rafaela fue un gran anhelo para nuestra ciudad, pero como todas las obras, lo importante no es sólo su construcción, sino también su mantenimiento y sus correspondientes análisis de uso.

El proyecto fue presentado por los Concejales María Paz Caruso, Juan Senn, Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit, donde plantean la preocupante situación. Era sabido que esta nueva arteria exigiría a la Municipalidad desplegar intensos planes de control y nuevas estrategias para quienes circulan camino hacia el Complejo Ambiental. Los vehículos con cargas de residuos ya no transitan una zona netamente rural, sino una de las rutas nacionales con más tráfico del país. Ello exige maximizar los esfuerzos para cumplir y respetar las condiciones en que deben circular para evitar la situación que hoy se observa en el sector.

“No alcanza con que después de esta presentación el Municipio vaya a limpiar, sino que tiene que haber un plan para informar a los transportistas, realizar los correspondientes controles, evaluar alguna sugerencia de cambios en las hoja de ruta para concentrar la circulación, entre otras medidas. El municipio no ha realizado ninguna de estas estrategias y los resultados están a la vista”, manifestó la edil.

El pedido destaca que el Municipio ha llevado a cabo labores que en realidad corresponden a Vialidad Nacional, como ser el desmalezado que insume cuantiosos recursos, pero no ha abordado las tareas que sí le corresponden.

“Los residuos se ven especialmente sobre las banquinas y cunetas de lo que son las calles colectoras y también en el interior de algunos campos del sector. Hay ordenanzas que habilitan el control de las cargas en la vía pública así como en el mismo ingreso al Complejo Ambiental. También debe considerarse el manejo de residuos en la celda y demás sectores internos para evitar que vuelen a la Variante. Se supone que todo se debe trabajar con un plan integral sostenido en el tiempo”, cerró Caruso.