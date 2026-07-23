Proponen que el nuevo Velódromo de Rafaela lleve el nombre de Ezequiel Mandril

El bloque de concejales justicialistas presentó un proyecto de ordenanza para que el nuevo Velódromo de Rafaela sea denominado "Ezequiel Mandril", en homenaje a uno de los grandes referentes del ciclismo local y un ejemplo de esfuerzo, compromiso y pasión por el deporte.

Ezequiel dio sus primeros pasos en el programa municipal Ciclismo en los Barrios y, con apenas 16 años, ya había logrado representar a Rafaela y a la Argentina con títulos nacionales y una medalla panamericana. Sin embargo, quienes lo conocieron coinciden en que su mayor legado fue el humano: la humildad, el compañerismo y la perseverancia con la que inspiró a toda una generación.

Desde el bloque señalaron que el nuevo velódromo, una de las obras más importantes de cara a los Juegos Suramericanos ODESUR 2026, debe tener identidad y memoria, reconociendo a quienes hicieron grande al deporte rafaelino.

"Las obras son fundamentales, pero también lo es preservar la historia de quienes dejaron una huella en nuestra ciudad. Que las futuras generaciones entrenen en un velódromo que lleve el nombre de Ezequiel Mandril será un homenaje permanente a los valores que representa el deporte", expresaron los concejales.

Además del proyecto presentado en el Concejo Municipal, familiares, amigos y vecinos impulsan una campaña de recolección de firmas para acompañar la iniciativa. Quienes deseen adherir pueden hacerlo en el negocio de Carlitos (Iturraspe 1350) y en distintos comercios del barrio Martín Fierro. También pueden solicitar una planilla para reunir firmas entre familiares y amigos y luego entregarla a los organizadores.

Con esta propuesta, el bloque busca que el nuevo Velódromo no sea solo una obra de infraestructura, sino también un espacio que mantenga viva la memoria de un joven deportista que llevó el nombre de Rafaela con orgullo y cuyo ejemplo continúa inspirando a toda la comunidad.