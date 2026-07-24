Copa Santa Fe: el calendario deportivo marcará el último fin de semana de julio

La Copa Santa Fe 2026 vivirá un nuevo fin de semana cargado de actividad con competencias en fútbol femenino y masculino, rugby y natación, consolidando una vez más el carácter federal del certamen impulsado por el Gobierno de la Provincia con el apoyo de Lotería de Santa Fe. Las actividades se desarrollarán en distintos escenarios del territorio santafesino y ofrecerá definiciones importantes, nuevos cruces y una intensa agenda deportiva.

En el fútbol femenino se disputarán los partidos revancha de las semifinales, de donde surgirán los dos equipos que disputarán la gran final de la sexta edición de la Copa Santa Fe. El sábado, desde las 15 horas, Colón recibirá en la capital provincial a Defensores de la Costa de Avellaneda con la misión de revertir el 5 a 0 que obtuvo en el encuentro de ida. En tanto, el domingo, a partir de las 17, ADIUR será local de Social Lux en una nueva edición del clásico rosarino. En caso de igualdad en el marcador global, ambas series se definirán por penales.

En el fútbol masculino también habrá dos encuentros correspondientes a los octavos de final, ambos previstos para el domingo desde las 15 horas. Romang FC recibirá a Atlético Tostado, mientras que Argentino enfrentará a Rosario Central. Los ganadores avanzarán a los cuartos de final: el vencedor del cruce del norte provincial enfrentará a Unión de Santa Fe, mientras que quien se imponga en Rosario jugará frente a Los Andes de Alcorta.

Rugby y natación completan la agenda

La Copa Santa Fe también tendrá continuidad en el rugby con la disputa de la quinta fecha de la Zona Campeonato.

En el grupo de la Unión Santafesina de Rugby se destaca el encuentro entre Universitario y CRAI, previsto para el sábado a las 16 horas. Previamente, desde las 13.30, Santa Fe Rugby recibirá a CRAR de Rafaela en Sauce Viejo. Además, La Salle será local de Querandí y Brown de San Vicente enfrentará a Cha Roga, mientras que Alma Juniors de Esperanza tendrá fecha libre.

Por el sector correspondiente a la Unión Rosarina de Rugby, Universitario jugará este sábado ante Regatas Belgrano de San Nicolás, Gimnasia y Esgrima de Pergamino recibirá a Duendes y Los Caranchos enfrentará a Club Atlético Provincial. En la Zona 2 se medirán Jockey de Venado Tuerto y Los Pampas de Rufino, GER frente a Old Resian y Logaritmo ante Jockey de Rosario.

La agenda del fin de semana se completará con una nueva jornada de natación en el club Echesortu de Rosario. Desde las 10 de la mañana del sábado competirán nadadores y nadadoras de la Federación Rosarina de Natación en las categorías Infantiles, Cadetes, Juveniles y Mayores, en ambas ramas, dando continuidad a la segunda etapa del certamen.