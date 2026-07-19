Franco Colapinto finalizó en el puesto 10° en Spa Francorchamps

En la mañana de este domingo 19 de julio se disputó el gran premio en Spa Francorchamps, Belgica en un circuito conocido historicamente y donde han ganado grandes e historicos pilotos de la Formula 1.



Por otra parte, el ganador de la carrera fue el joven Italiano Kimi Antonelli con Mercedes, en segundo lugar Charles Leclerc con Ferrari y con el tercer lugar Max Verstappen con su Red Bull, consolidando el primer puesto en el campeonato Kimi con 204 puntos.



Cabe mencionar que Franco Colapinto sumo 1 punto en el circuito de Belgica tras una gran carrera en la que por momentos un Virtual los habia perjudicado y pese a eso su performance fue excelente logrando llegar al final y cerrando en el puesto 10°.



Te compartimos el gran e historico adelantamiento de Franco Colapinto a Gasly y Lawson al mismo tiempo en Spa Francorchamps, Belgica