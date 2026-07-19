Franco Colapinto finalizó en el puesto 10° en Spa Francorchamps

Finalmente en Belgica se cerró un nuevo capitulo de la Formula 1.
Primicia Deportiva19 de julio de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

En la mañana de este domingo 19 de julio se disputó el gran premio en Spa Francorchamps, Belgica en un circuito conocido historicamente y donde han ganado grandes e historicos pilotos de la Formula 1.

Por otra parte, el ganador de la carrera fue el joven Italiano Kimi Antonelli con Mercedes, en segundo lugar Charles Leclerc con Ferrari y con el tercer lugar Max Verstappen con su Red Bull, consolidando el primer puesto en el campeonato Kimi con 204 puntos.

Cabe mencionar que Franco Colapinto sumo 1 punto en el circuito de Belgica tras una gran carrera en la que por momentos un Virtual los habia perjudicado y pese a eso su performance fue excelente logrando llegar al final y cerrando en el puesto 10°.

Te compartimos el gran e historico adelantamiento de Franco Colapinto a Gasly y Lawson al mismo tiempo en Spa Francorchamps, Belgica

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