Unión de Sunchales se consagró Campeón del Torneo Apertura 2026

Durante la tarde de este sabado 18 de julio del 2026, Unión de Sunchales logró coronarse campeón y en su cancha tras ganarle a Libertad de Estación Clucellas por 3 a 1 siendo que comenzó perdiendo 1 a 0 en el primer cuarto del partido.



En tanto, tras un duro primer tiempo y con un jugador como Kevin Muñoz encendido logró junto a Facundo Bertero revertir el marcador antes de que finalice la primera parte, posteriormente una comenzado el segundo tiempo y en el transcurso del mismo sentenció el partido Kevin Muñoz nuevamente para cerrar la victoria para el verde dirigido por Marcelo Milanesse, y lograr levantar el ansiado trofeo de la Primera A de la Liga Rafaelina de Futbol.

Cabe mencionar que se cumplieron 10 años desde la ultima vez que levantaron un trofeo en la Liga Rafaelina de Futbol y ademas este es su decimocuarto titulo en la competencia de la Primera A.