Unión de Sunchales se consagró Campeón del Torneo Apertura 2026

El verde de la ciudad de Sunchales logró coronarse en la ultima fecha del torneo apertura.
Primicia Deportiva18 de julio de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Durante la tarde de este sabado 18 de julio del 2026, Unión de Sunchales logró coronarse campeón y en su cancha tras ganarle a Libertad de Estación Clucellas por 3 a 1 siendo que comenzó perdiendo 1 a 0 en el primer cuarto del partido.

En tanto, tras un duro primer tiempo y con un jugador como Kevin Muñoz encendido logró junto a Facundo Bertero revertir el marcador antes de que finalice la primera parte, posteriormente una comenzado el segundo tiempo y en el transcurso del mismo sentenció el partido Kevin Muñoz nuevamente para cerrar la victoria para el verde dirigido por Marcelo Milanesse, y lograr levantar el ansiado trofeo de la Primera A de la Liga Rafaelina de Futbol.

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Cabe mencionar que se cumplieron 10 años desde la ultima vez que levantaron un trofeo en la Liga Rafaelina de Futbol y ademas este es su decimocuarto titulo en la competencia de la Primera A.

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