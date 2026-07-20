La Provincia dispuso dos días de duelo por el fallecimiento del referente de los veteranos de Malvinas, Rubén Rada

Durante la mañana de este domingo, el gobernador Maximiliano Pullaro asistió a la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, para acompañar a familiares y amigos en el último adiós al presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe.
Provinciales20 de julio de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El gobernador Maximiliano Pullaro dispuso dos días de duelo en el territorio santafesino, a partir del 19 de julio, con motivo del fallecimiento de Rubén Rada, histórico referente de los excombatientes de Malvinas y presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe; y acompañó este domingo a familiares y compañeros en el velatorio, que se realizó en la Sede del Gobierno, en la ciudad de Rosario. Lo hizo junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin; el ministro de Gobierno e innovación, Fabián Bastia; la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; el senador Ciro Seisas; el exgobernador y actual diputado provincial, Omar Perotti, entre otras autoridades. 

El duelo dispuesto se adoptó como “testimonio del reconocimiento y gratitud del pueblo santafesino hacia quien dedicó su vida al servicio de la Patria, la defensa de la soberanía nacional, el reconocimiento a sus compañeros y a mantener viva la memoria de la Gesta de Malvinas, y en su nombre también, a todos los Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia de Santa Fe que ofrecieron y ofrecen su vida al servicio de la Causa”, detalla el decreto.

Además, la norma firmada por el gobernador dispone que durante el período de duelo la Bandera Nacional y la Bandera de la Provincia de Santa Fe permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos.

Nacido en Rosario en 1962, Rada combatió en la Guerra de Malvinas integrando el Regimiento de Infantería 4. Tras el conflicto dedicó su vida a la defensa de los derechos de los excombatientes, a mantener viva la memoria de la guerra y a sostener el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Durante décadas fue una de las voces más reconocidas de la causa malvinera en Santa Fe, promoviendo actividades educativas, institucionales y de reconocimiento hacia quienes participaron del conflicto de 1982.

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