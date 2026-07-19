Santa Fe reclama a Nación ampliar la red SUBE para garantizar la Tarifa Social en toda la provincia

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, reclamó al Gobierno nacional la ampliación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a la totalidad del transporte interurbano de pasajeros de la provincia. La administración provincial sostiene que la decisión de eliminar los subsidios al transporte del interior y limitar la asistencia nacional a la Tarifa Social Federal profundiza las desigualdades entre el AMBA y el resto del país, e incluso entre los propios santafesinos.

Actualmente, el 25 % de los pasajes interurbanos de la provincia se venden sin el sistema Sube. Esto impide que miles de usuarios accedan a los descuentos de la Tarifa Social Federal y los obliga a pagar el boleto completo.

“Es necesario que Nación amplíe la red para alcanzar al 100 % de las empresas santafesinas y cerrar la brecha que hoy existe entre los propios usuarios de la provincia”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

El funcionario precisó que, tomando como referencia uno de los últimos meses, se registraron 2.571.527 pasajes, de los cuales 698.071 se abonaron sin SUBE y 1.892.446 mediante ese sistema. “Hubo santafesinos que, pudiendo pagar solo el 45 % del boleto por la Tarifa Social, debieron abonar el 100 %. Es una desigualdad que Nación debe resolver”, sostuvo.

La diferencia también se refleja en casos concretos. Un beneficiario de la Tarifa Social que viaja entre Rosario y San Lorenzo abona $ 2.328 sobre un pasaje de $ 5.174. En cambio, quienes utilizan empresas que aún no integran la red SUBE deben pagar el valor total del boleto. Por ejemplo, un pasajero que viaja entre Rafaela y Bella Italia paga $ 3.260, cuando con SUBE abonaría $ 1.467. Lo mismo ocurre en el norte provincial: el trayecto entre Las Toscas y Villa Guillermina cuesta $ 5.800, aunque con el beneficio se reduciría a $ 2.610.

Un reclamo por un reparto más equitativo

La Provincia enmarca el pedido en el esquema de financiamiento del transporte tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior. Mientras las provincias asumieron el costo de sostener sus sistemas de transporte, el AMBA mantiene cobertura total de SUBE y el acceso automático a la Tarifa Social.

“Pedimos que todos los usuarios santafesinos puedan acceder a la Tarifa Social Federal. Hoy un cuarto de nuestros colectivos sigue fuera del sistema SUBE y eso significa menos ayuda para quienes más la necesitan. De cada 100 pesos que los santafesinos aportan en impuestos a los combustibles, solo 19 vuelven a la provincia. No pedimos privilegios; reclamamos un federalismo real y equitativo”, expresó Puccini.

Como respaldo al planteo, el Gobierno provincial informó que desde 2024 Santa Fe aportó $ 706.761 millones mediante el impuesto a los combustibles. De ese total, regresaron a la provincia $ 133.000 millones -el 19 %- y ninguno de esos recursos fue destinado al transporte de pasajeros.

Ante la retirada de la asistencia nacional, la Provincia destinó $ 193.039 millones de recursos propios para sostener el sistema de transporte y financiar el Boleto Educativo.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, aseguró: “Estamos gestionando la incorporación de SUBE en las 30 empresas que aún faltan. Queremos que todos los usuarios tengan acceso a la Tarifa Social y a un esquema de financiamiento justo. Hoy quienes no cuentan con SUBE pagan más y reciben menos ayuda por una traba burocrática y tecnológica que el Gobierno nacional debe resolver”.

Gestiones sin respuesta

El Gobierno Provincial recordó que el reclamo comenzó al inicio de la gestión, con reuniones mantenidas desde enero de 2024 con las distintas autoridades nacionales de Transporte.

Durante los últimos dos años, Puccini reiteró el pedido ante los sucesivos responsables del área y la Secretaría de Transporte y Logística presentó varios expedientes para incorporar a las empresas interurbanas santafesinas a la red SUBE. Hasta el momento, señalaron desde la Provincia, no hubo respuestas concretas.