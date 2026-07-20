Mató a la novia y se entregó manifestando que fue un disparo por accidente

En las primeras horas del domingo, Lara Caraballo, de 20 años, recibió un tiro en la cara mientras estaba en la casa de su novio, Axel A., de la misma edad. El hecho ocurrió en una vivienda de Bielsa al 6200, casi en la esquina con Campbell, en barrio Ludueña Norte. Lara murió en el acto.

Esa misma noche, Axel A. se entregó en la sede de la PDI junto con su abogado. Mientras el entorno de la joven reclama justicia, la madre del detenido aseguró que su hijo le dijo que "se le escapó un tiro".

El caso quedó a cargo de la Brigada de Femicidios de la PDI, que trabaja bajo las directivas de la fiscal Noelia Navone.

Según trascendió, en los momentos previos a su muerte, Lara se encontraba junto a Axel en una habitación de la vivienda. La madre del joven escuchó una detonación y, segundos después, lo vio salir del cuarto. De acuerdo con su relato, el muchacho le dijo que el disparo había sido accidental. Luego se retiró de la casa en una bicicleta, llevándose el arma.

Con el paso de las horas, el entorno de la joven se enteró de lo ocurrido, mientras Axel A. seguía sin dar la cara. El joven no es legítimo usuario de armas de fuego y todavía no está claro qué ocurrió con el arma utilizada en el hecho ni por qué la tenía en su poder.

Cerca de las 21, Axel A. se presentó en la sede de la PDI de Lamadrid al 500 junto con el abogado penalista David Villada para ponerse a derecho. Quedó detenido y en los próximos días podría ser imputado por el femicidio de Lara Caraballo y por la portación ilegal del arma de fuego utilizada en el hecho.

Fuente: Rosario3