Rafaela insegura: un masculino intento ingresar a un domicilio

Personal del Comando Radioeléctrico, en el mediodía de ayer, procedió a la aprehensión de un hombre de 29 años, quien momento antes intento ingresar a una vivienda situada en calle Luis Fanti.



En tanto, incautaron una mochila conteniendo un par de zapatillas y una barreta de hierro, siendo todo trasladado hasta sede de la Comisaria Nº 2 por corresponder jurisdicción, donde el aprehendido paso a revertir calidad de detenido comunicado por disposición de la Fiscalía Interviniente.