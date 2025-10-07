Se interrumpirá el servicio eléctrico en Barrio Jardín

La sucursal Rafaela de la EPE informa que, realizará mantenimiento correctivo de emergencia, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica hoy martes 7 de octubre

Locales07 de octubre de 2025
Horario: 10 a 12 hs

Sector:

  • Arturo Jauretche desde Bv. Roca hasta Juan B. Justo.

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa www.epe.santafe.gov.ar/cortesprogramados o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial

Importante:

* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo

