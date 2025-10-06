EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares y asciende a $2.900 millones el dinero recuperado por el fraude

Dengue: cómo funciona la red de monitoreo que permitió detectar la presencia del mosquito todo el año
Permite conocer en qué momento y en qué lugares aparece el Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue. “Objetivo Dengue es el ejemplo nacional que nosotros mostramos. Es un objetivo, una promesa cumplida sin corrupción, y esto es el sello y la marca de nuestro Gobierno”, sostuvo la vicegobernadora, Gisela Scaglia al referirse a la continuidad del Programa que implementa la provincia para prevenir la enfermedad.