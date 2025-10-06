Dengue: cómo funciona la red de monitoreo que permitió detectar la presencia del mosquito todo el año

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: salvarán más de 600 lapachos
La acción forma parte de un plan de preservación de biodiversidad de la zona de donde está emplazado el viaducto, integrada a la Reserva Hídrica Natural ‘Laguna Juan de Garay’. “El ambiente es componente esencial en las decisiones de la Provincia. Esta histórica obra pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro demuestra que se puede avanzar en infraestructura protegiendo nuestro patrimonio natural”, aseguró el ministro Estévez.