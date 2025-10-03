Se interrumpirá el servicio eléctrico en el PAER

La sucursal de la EPE Rafaela informa que, solicitado por tercero, debe interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día domingo 5 de octubre.

Locales03 de octubre de 2025Diario PrimiciaDiario Primicia
epe-1-scaled
epe-1-scaled

Horario: 8 a 11 hs

Sector:

PAER

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa www.epe.santafe.gov.ar/cortesprogramados o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial

Importante:

* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo

