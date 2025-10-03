Se inauguró una oficina para acercar la Justicia a vecinos de Rafaela y la región

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezó este jueves la inauguración de una delegación en la ciudad de Rafaela, donde la ciudadanía podrá realizar denuncias, trámites judiciales y certificaciones; y funcionarán el Centro de Denuncias, la Agencia de Gestión de Mediación (AGEM) y un Centro de Asistencia Judicial; y una oficina de Seguridad Pública.

Durante el acto, que se realizó en la nueva oficina del Ministerio ubicada en Güemes 282, Cococcioni señaló que “aquí van a poder venir cada vez que necesiten del Estado de la provincia de Santa Fe en materia de seguridad y de acceso a la justicia. Las dependencias que van a funcionar acá tienen este común denominador”.

Precisó que esta oficina es la primera “fuera de los dos núcleos urbanos en los que se suele desenvolver la actividad administrativa del Estado. Esta es la casa del Ministerio en Rafaela, y en toda la región; y es un paso más para continuar estando al lado de cada uno de los ciudadanos de la provincia”, concluyó el ministro de Justicia y Seguridad.

Espacio de encuentro con instituciones, vecinales y gobierno locales

Por su parte, la secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, indicó que “este es un lugar relevante, donde no solo está el Centro de Denuncia, CAJ y AGEM, sino también los coordinadores de seguridad pública van a tener un espacio de encuentro, que necesitábamos para seguir trabajando con las instituciones, vecinales y gobierno locales; porque nuestro gobernador nos insta a trabajar en conjunto escuchando y poniendo la cara en cada una de la situación. Esta es una herramienta de acceso a la justicia y de derechos”.

A su turno, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, manifestó que “había una necesidad clara de tener un espacio donde el Ministerio de Justicia y Seguridad pueda atender de manera directa a los ciudadanos; un lugar de fácil acceso, en el centro de la ciudad, donde se unifican servicios. En materia de seguridad tenemos un gran desafío, que requiere el mayor de los esfuerzos y la articulación de todos”.

Por último, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó que “es un espacio único que reúne grandes derechos, que muchas veces a la ciudadanía le cuesta localizar y realizar la gestión; y aquí va a tener esas herramientas”.

Nueva oficina

Los Centros de Denuncias funcionan como un espacio alternativo a las comisarías y brindan atención, orientación a la comunidad y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones. Atienden de lunes a viernes de 8 a 20 y garantiza a los vecinos el acceso directo a la justicia ya que todas las denuncias o trámites que se realizan en los centros son enviados automáticamente, vía online, a las fiscalías correspondientes.

Son atendidos por jóvenes abogados recientemente recibidos y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda.

Los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) tienen por objeto informar y orientar a las personas que han sufrido delitos sobre sus derechos y las vías institucionales para hacerlos valer, brindan asistencia integral a las mismas y asistencia técnica para constituirse como parte querellante en los casos que encuadren en la reglamentación.

Tienen experiencia en la atención de delitos producidos en contextos de violencia de género, en ataques sexuales, y en delitos de homicidios. Sus acciones buscan fortalecer y facilitar el ejercicio de derechos ciudadanos y ciudadanas, especialmente los derechos que las víctimas de delitos pueden ejercer por sí mismas, y promover miradas novedosas en el paradigma de los Derechos Humanos dentro del sistema de justicia penal.

Las Agencias de Gestión de la Mediación (AGEMs) tienen por objeto la implementación y gestión de la Mediación Prejudicial Obligatoria en Materia Civil, Comercial y de Familia establecida por la Ley Provincial 13.151. En estas agencias se regulan y gestionan los Registros de Mediadores, Mediadoras, Comediadores y Comediadoras y de Entidades Formadoras de la Mediación. También el sorteo y seguimiento del Sistema de Mediación Prejudicial Obligatoria.