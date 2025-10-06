Ruta 11: dos camiones chocaron de frente

En cuanto a la ruta permaneció cortada durante toda la madrugada por el operativo policial y los peritajes

Provinciales06 de octubre de 2025Diario PrimiciaDiario Primicia
camion-1

Un violento choque frontal entre dos camiones se registró este domingo a la noche en el kilómetro 508 de la ruta 11, entre las localidades de Nelson e Iriondo, en el departamento La Capital. El siniestro ocurrió pocos minutos antes de la medianoche y mantuvo interrumpido el tránsito vehicular hasta el amanecer de este lunes.
 
Los conductores de ambos vehículos circulaban en sentidos contrarios cuando, por causas que se investigan, colisionaron de frente. Fueron otros automovilistas que transitaban la zona quienes alertaron a la central de emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de los equipos de rescate.

Un camionero debió ser rescatado entre los hierros
Al arribar los policías de Orden Público y bomberos voluntarios de Laguna Paiva, encontraron a uno de los camioneros atrapado en la cabina de su vehículo. Se trata de Brian Gabriel Valdez, de 27 años, quien fue rescatado entre los hierros retorcidos y asistido por personal médico en el lugar. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen.

En el nosocomio, los profesionales de la guardia constataron que el joven presentaba politraumatismos, fractura de cadera y fractura en la pierna izquierda, aunque sin riesgo de vida. Recibió curaciones y quedó internado en observación.

El otro conductor involucrado, identificado como Agustín Ignacio Rojas, de 22 años, resultó ileso.

Operativo y peritajes

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo policial para desviar el tránsito por rutas alternativas, a cargo de efectivos de Orden Público de Iriondo y Nelson, junto con la Guardia Provincial (ex Seguridad Vial).

La ruta 11 permaneció cortada durante toda la madrugada hasta la finalización de los peritajes criminalísticos, que estuvieron a cargo de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó el hecho al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso las medidas correspondientes, entre ellas un informe médico del herido y el relevamiento técnico en el lugar del siniestro.

El tránsito fue habilitado nuevamente en las primeras horas de la mañana, aunque con presencia policial permanente para garantizar la seguridad vial en la zona.

Fuente: UNO Santa Fe

Te puede interesar
unnamed (29)

Dengue: cómo funciona la red de monitoreo que permitió detectar la presencia del mosquito todo el año

Diario Primicia
Provinciales06 de octubre de 2025

Permite conocer en qué momento y en qué lugares aparece el Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue. “Objetivo Dengue es el ejemplo nacional que nosotros mostramos. Es un objetivo, una promesa cumplida sin corrupción, y esto es el sello y la marca de nuestro Gobierno”, sostuvo la vicegobernadora, Gisela Scaglia al referirse a la continuidad del Programa que implementa la provincia para prevenir la enfermedad.

unnamed (27)

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: salvarán más de 600 lapachos

Diario Primicia
Provinciales06 de octubre de 2025

La acción forma parte de un plan de preservación de biodiversidad de la zona de donde está emplazado el viaducto, integrada a la Reserva Hídrica Natural ‘Laguna Juan de Garay’. “El ambiente es componente esencial en las decisiones de la Provincia. Esta histórica obra pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro demuestra que se puede avanzar en infraestructura protegiendo nuestro patrimonio natural”, aseguró el ministro Estévez.

unnamed (24)

‘La Invencible’ es bicampeona de los Juegos Nacionales

Diario Primicia
Provinciales04 de octubre de 2025

La nueva edición de la competencia se desarrolló desde el lunes hasta hoy en Mar del Plata. Al igual que en 2024, el equipo de la Provincia Invencible de Santa Fe se coronó campeón obteniendo 99 medallas. Completaron el podio CABA y Córdoba. La comitiva santafesina estuvo integrada por 378 personas.

unnamed (22)

Más de 35.000 personas encendieron la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Diario Primicia
Provinciales04 de octubre de 2025

Celebraron al aire libre junto a Capi, la mascota oficial, en un festival que combinó música, deporte y entusiasmo por el evento internacional que llegará el año próximo a la provincia. “Estamos iniciando el camino a una competencia que nos va a dejar un legado en infraestructura de obras como no tiene ningún lugar en la Argentina”, coincidieron el gobernador Pullaro y la vicegobernadora Scaglia.

Lo más visto
unnamed (24)

‘La Invencible’ es bicampeona de los Juegos Nacionales

Diario Primicia
Provinciales04 de octubre de 2025

La nueva edición de la competencia se desarrolló desde el lunes hasta hoy en Mar del Plata. Al igual que en 2024, el equipo de la Provincia Invencible de Santa Fe se coronó campeón obteniendo 99 medallas. Completaron el podio CABA y Córdoba. La comitiva santafesina estuvo integrada por 378 personas.

unnamed (27)

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: salvarán más de 600 lapachos

Diario Primicia
Provinciales06 de octubre de 2025

La acción forma parte de un plan de preservación de biodiversidad de la zona de donde está emplazado el viaducto, integrada a la Reserva Hídrica Natural ‘Laguna Juan de Garay’. “El ambiente es componente esencial en las decisiones de la Provincia. Esta histórica obra pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro demuestra que se puede avanzar en infraestructura protegiendo nuestro patrimonio natural”, aseguró el ministro Estévez.

Boletín de noticias