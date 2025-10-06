Ruta 11: dos camiones chocaron de frente

Diario PrimiciaPoliciales02 de octubre de 2025
Durante las ultimas horas varios hechos policiales ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad.
Diario PrimiciaEspectáculos05 de octubre de 2025
Con un predio adaptado para más de 4.000 personas, Cañada Rosquín se convertirá en epicentro de la música y la fiesta este diciembre. ONLY NAVIDAD promete ser el festival más grande de la provincia, con DJs de toda Argentina, un show sorpresa y producción de nivel internacional.
Diario PrimiciaProvinciales04 de octubre de 2025
La nueva edición de la competencia se desarrolló desde el lunes hasta hoy en Mar del Plata. Al igual que en 2024, el equipo de la Provincia Invencible de Santa Fe se coronó campeón obteniendo 99 medallas. Completaron el podio CABA y Córdoba. La comitiva santafesina estuvo integrada por 378 personas.
Diario PrimiciaProvinciales06 de octubre de 2025
En lo que va del año, la empresa realizó más de 80.000 inspecciones a raíz de denuncias anónimas y entrecruzamiento de datos. Asciende el porcentaje de efectividad, y la energía recuperada alcanza 130% respecto del mismo periodo de 2022 y 2023.
Diario PrimiciaProvinciales06 de octubre de 2025
La acción forma parte de un plan de preservación de biodiversidad de la zona de donde está emplazado el viaducto, integrada a la Reserva Hídrica Natural ‘Laguna Juan de Garay’. “El ambiente es componente esencial en las decisiones de la Provincia. Esta histórica obra pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro demuestra que se puede avanzar en infraestructura protegiendo nuestro patrimonio natural”, aseguró el ministro Estévez.