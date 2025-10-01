Octubre ¿de cuanto es el bono para los jubilados?

Diario PrimiciaPoliciales29 de septiembre de 2025
Ocurrieron dos hechos delictivos en diferentes sectores de la ciudad.
Diario PrimiciaProvinciales30 de septiembre de 2025
Fue en el marco del Primer Encuentro Provincial de Actores de la Economía Social, organizado por el Gobierno de la Provincia. La propuesta se desarrolló en la ciudad capital y contó con representantes de 153 localidades. “Acá se estimula el esfuerzo, la voluntad de aprender, la vocación de ser mejores, de salir muchas veces de contextos complejos. Y eso es el diferencial que hoy le pone Santa Fe a la Argentina”, remarcaron los funcionarios santafesinos.
Diario PrimiciaProvinciales30 de septiembre de 2025
Desde el Gobierno Provincial adelantaron que habrá cortes y desvíos de tránsito desde el mediodía. Habrá venta de entradas en la cancha de Newells desde el miércoles para la parcialidad de River, y en la cancha de Central, donde se jugará el partido, para los de Racing.
Diario PrimiciaPoliciales01 de octubre de 2025
Ocurrieron tres hechos policiales en diferentes sectores de la ciudad.
Diario PrimiciaNacionales01 de octubre de 2025
El gobierno mantiene congelado desde hace 19 meses el bono de modo de que sea la inflación la que, mes a mes, profundice el ajuste sobre los jubilados.